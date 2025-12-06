Á hậu Phương Nhi và chị dâu Bùi Lan Anh đọ sắc trong một khung hình: Con dâu nhà tỷ phú quá đẹp!

Lễ trao giải Khoa học - Công nghệ toàn cầu VinFuture 2025 đang là sự kiện được quan tâm nhất tối nay - 5/12. Các phát minh khoa học công nghệ đột phá có tiềm năng tạo ra những thay đổi ý nghĩa trong cuộc sống đã được vinh danh. Buổi lễ có sự xuất hiện của đại diện cơ quan nhà nước, phía tập đoàn Vingroup và nhiều CEO, chủ tịch tập đoàn, nhà khoa học quốc tế.

Vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại sự kiện

Cùng với sự xuất hiện của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng còn có các thành viên trong gia đình là vợ - bà Phạm Thu Hương, 2 con trai và con gái, 2 nàng dâu. Đây là lần hiếm hoi gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng có mặt tại một sự kiện nên càng được quan tâm hơn.

Đặc biệt khung hình của 2 nàng dâu - Bùi Lan Anh và Nguyễn Phương Nhi nhận về sự chú ý.

Hai nàng dâu nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Tại sự kiện, cặp đôi chị em dâu mặc áo dài nền nã, nhan sắc mỗi người một vẻ nhưng có điểm chung là cực xinh.

Nếu như Á hậu Phương Nhi gây ấn tượng nhờ nhan sắc rạng rỡ, thần thái thanh lịch thì chị dâu của cô cũng vô cùng thu hút với nhan sắc nổi bật, sang trọng.

Cận cảnh góc nghiêng của Phương Nhi và chị dâu

Khoảnh khắc định nghĩa của đẹp phát sáng

Được biết, con dâu đầu nhà tỷ phú - Bùi Lan Anh (sinh năm 1995) xuất thân từ một gia đình trí thức tại Hà Nội và từng là Á khôi 2 của Đại học Ngoại thương Hà Nội. Sau khi kết hôn với Phạm Nhật Quân Anh, Bùi Lan Anh đồng hành cùng chồng tiếp quản các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.

Trên trang cá nhân, Bùi Lan Anh gần như không cập nhật hình ảnh, bài viết về công việc cũng như cuộc sống. Tuy nhiên, những bức ảnh hiếm hoi cô chia sẻ khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa trước nhan sắc xinh đẹp, thần thái, nụ cười rạng rỡ.

Về phần Phương Nhi, cô là gương mặt quen thuộc với công chúng hơn. Nguyễn Phương Nhi (sinh năm 2002) đến từ Thanh Hoá, là Á hậu 2 của cuộc thi Miss World Vietnam 2022. Đầu năm 2025, Á hậu Phương Nhi làm lễ ăn hỏi và rước dâu với Phạm Nhật Minh Hoàng.

Trong hoạt động tại tập đoàn, cả Lan Anh và Phương Nhi cùng góp vốn vào Công ty cổ phần Vin New Horizon - công ty thuộc hệ sinh thái Vingroup.

Theo đăng ký thành lập mới ngày 23/10 của Công ty cổ phần Vin New Horizon, doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó tập đoàn Vingroup nắm giữ 65% vốn.

Bà Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng, sở hữu 32% vốn điều lệ và Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Hai người con dâu tỷ phú Phạm Nhật Vượng bao gồm Á Hậu Nguyễn Phương Nhi, bà Bùi Lan Anh và con gái ông Phạm Nhật Vượng, Phạm Nhật Minh Anh, mỗi người nắm giữ 1% vốn điều lệ.

Cũng tại sự kiện, sự xuất hiện của 2 con trai tỷ phú cũng gây ấn tượng vì với vẻ ngoài bảnh bao.

Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng trò chuyện với khách mời trước khi sự kiện chính thức diễn ra (Clip: Như Hoàn)

Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng

Phạm Nhật Quân Anh (sinh năm 1993) là con trai đầu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Hiện tại, doanh nhân Quân Anh là Phó Tổng giám đốc khối sản xuất tại VinFast. Anh lần đầu lộ diện với vai trò này trong buổi lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về việc hợp tác tái sử dụng pin xe điện hướng đến mục tiêu phát triển nền kinh tế tuần hoàn với Tập đoàn Marubeni vào cuối năm 2023. Kể từ đó, anh cũng xuất hiện nhiều hơn cùng ông Phạm Nhật Vượng trong các sự kiện quan trọng của VinFast.

Con trai thứ 2 của tỷ phú Phạm Nhật Vượng là Phạm Nhật Minh Hoàng (sinh năm 2000). Anh lần đầu tiên xuất hiện trước truyền thông trong chuyến đón tiếp Tổng thống Bulgaria tại nhà máy VinFast Hải Phòng vào tháng 11/2024.

Hiện tại, Minh Hoàng là Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của CTCP Thương mại và Dịch vụ Green Future - chuyên về mua bán và cho thuê ô tô điện và là cổ đông lớn của Quỹ đầu tư công nghệ VinVentures. Cả 2 còn cùng góp vốn mỗi người 5% vào VinRobotics, VinMotion,...

Giải thưởng VinFuture được sáng lập năm 2020 bởi Vingroup, vinh danh các phát minh khoa học công nghệ đột phá có tiềm năng tạo ra những thay đổi ý nghĩa trong cuộc sống. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 4,5 triệu USD (hơn 118 tỷ đồng), gồm giải thưởng chính (Grand Prize) trị giá 3 triệu USD (khoảng gần 79 tỷ đồng) và ba giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 500.000 USD (hơn 13 tỷ đồng), dành cho các nhà khoa học nữ, nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển và nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực mới. Mỗi lần VinFuture trở lại, giới khoa học lại được chứng kiến sự hội tụ của những bộ óc xuất sắc hàng đầu thế giới. Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025 diễn ra từ ngày 02 đến 06/12/2025, sự kiện năm nay không chỉ là nơi tôn vinh các công trình nghiên cứu đột phá mà còn mở ra một không gian để những bộ óc xuất sắc từ nhiều lĩnh vực gặp gỡ, trao đổi và truyền cảm hứng cho cộng đồng khoa học và công chúng Việt Nam. Năm 2025, với thông điệp "Cùng vươn mình, cùng thịnh vượng", các tọa đàm của VinFuture tiếp tục mở rộng chiều sâu tri thức với những chủ đề mang tính quyết định tương lai nhân loại, như y sinh, nông nghiệp, công nghệ robot và tự động hóa thông minh, môi trường và trí tuệ nhân tạo (AI).

Tác giả: Huyền Trang - Ảnh: Như Hoàn

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn