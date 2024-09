Ông Lê Đức Thọ bị truy tố vì nhận 1 triệu USD, xe Mercedes, đồng hồ Patek Philippe

Tạm giữ 97 miếng kim loại màu vàng khi khám nhà ông Lê Đức Thọ Cuối tháng 8, Cơ quan an ninh điều tra ban hành kết luận vụ án Xuyên Việt Oil. Em trai ông Thọ đã tự nguyện giao nộp số tiền này cho cơ quan an ninh điều tra. Ông Thọ khai trong số tiền nhận từ bà Hạnh, đã mang gửi 440.000 USD tại nhà người thân. Số tiền còn lại ông Thọ đã sử dụng để chi tiêu cá nhân. Số tiền trên đã được người thân ông Thọ giao nộp cho Cơ quan an ninh điều tra. Về số tiền 400.000 USD và 300 triệu đồng đã nhận từ bà Hạnh dưới hình thức "quà biếu", ông Thọ khai đã sử dụng để chi tiêu cá nhân. Khi cơ quan điều tra khám nhà ông Thọ đã tạm giữ 97 miếng kim loại màu vàng và ra quyết định trưng cầu giám định. Quá trình điều tra, ông Lê Đức Thọ đã tự nguyện nộp 2,2 tỉ đồng và xin sử dụng số tiền đang bị tạm giữ để khắc phục hậu quả.