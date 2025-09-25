'Ông Lạc thư viện' thắp sáng văn hóa đọc làng quê xứ Nghệ

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Lạc sửa soạn sách trong thư viện.

“Ông Lạc thư viện” đi xin sách

Giữa những ngày hè oi ả, thư viện nằm trong khuôn viên Nhà văn hóa xóm Bắc Sơn 2 (xã Quan Thành, Nghệ An) trở thành điểm hẹn lý tưởng, một thế giới riêng đầy mê hoặc của các em nhỏ và cả những người dân trong vùng.

Bên trong không gian khang trang, sạch sẽ, hàng chục độc giả ở mọi lứa tuổi đang say sưa bên những trang sách. Người quán xuyến, chăm lo cho “cơ ngơi” tri thức đặc biệt này là ông Nguyễn Văn Lạc (SN 1951), một người cựu chiến binh mà người dân địa phương gọi bằng cái tên thân thương “ông Lạc thư viện”.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Yên Thành giàu truyền thống cách mạng, 18 tuổi, chàng thanh niên Nguyễn Văn Lạc gác lại bút nghiên lên đường nhập ngũ, hòa mình vào cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc.

Sau nhiều năm cống hiến trong quân đội, năm 1984, vì hoàn cảnh gia đình, ông Lạc xin xuất ngũ và chuyển công tác về Phòng Văn hóa Thể thao huyện Yên Thành, Nghệ An (cũ).

Những năm tháng làm công tác văn hóa hun đúc trong ông một tình yêu đặc biệt với sách và tri thức. Khi về nghỉ hưu, tham gia sinh hoạt tại Chi hội Cựu chiến binh xóm Bắc Sơn 2 (xã Quan Thành), ông không khỏi chạnh lòng trước thực trạng đời sống tinh thần của bà con.

“Tôi thấy nhu cầu đọc, tìm hiểu thông tin của học sinh và người dân là rất lớn. Thế nhưng, cả xóm chuyền tay nhau một vài tờ báo hay quyển sách cũ sờn, rách nát. Hình ảnh những đứa trẻ tích góp từng đồng tiền lẻ để thuê những cuốn truyện tranh ố vàng thôi thúc tôi phải làm một điều gì đó”, ông Lạc tâm sự.

Nghĩ là làm, người cựu chiến binh vận dụng các mối quan hệ của mình, đồng thời đề xuất với Ban Cán sự xóm Bắc Sơn 2 về việc thành lập một thư viện cộng đồng.

Học sinh thích thú với nhiều loại đầu sách trong thư viện.

Ông Lạc xin mượn nhà kho cũ nằm trong khuôn viên Nhà văn hóa xóm để làm nơi đọc sách. Ý tưởng táo bạo nhưng đầy tâm huyết của người cựu chiến binh nhận được sự đồng thuận và ủng hộ nhiệt tình từ chính quyền và người dân.

Ngay sau khi có được “mặt bằng”, ông Lạc huy động toàn bộ số sách cá nhân, đi mượn từ các thư viện lân cận để tạo nên nguồn tư liệu ban đầu. Đồng thời, ông tham mưu Chi hội Cựu chiến binh xóm đề xuất phương án vận động mỗi hộ gia đình đóng góp 10.000 đồng.

Lời kêu gọi chân thành, xuất phát từ lợi ích chung chạm đến trái tim của mỗi người dân. Không chỉ các hộ trong xóm đồng lòng hưởng ứng, nhiều con em xa quê làm ăn thành đạt, những nhà hảo tâm khi biết tin cũng ủng hộ hàng chục triệu đồng.

Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, nhà kho cũ kỹ, ẩm thấp ngày nào được thay thế bằng một “Ngôi nhà trí tuệ” khang trang, thoáng mát, có đủ bàn ghế và ánh sáng. Tháng 4/2012, thư viện xóm Bắc Sơn 2 chính thức đi vào hoạt động, trở thành điểm sinh hoạt văn hóa của nhân dân trong xóm.

Để tăng cường vốn sách cho thư viện, vài tháng một lần ông Lạc lại đi đến các thư viện trong tỉnh để mượn, trả sách. Mỗi lần có sách mới bổ sung ông lại lên loa truyền thông của xóm để thông báo cho mọi người.

“Tủ sách mở ra 13 năm, mỗi năm, bạn đọc đến đọc sách tăng nhiều hơn đồng nghĩa với nguồn tài liệu cũng phải không ngừng đổi mới để giữ chân bạn đọc”, ông Lạc nói.

Thư viện xóm Bắc Sơn 2 trở thành điểm hẹn văn hóa của các em học sinh.

Điểm hẹn văn hóa của học trò

Kể từ ngày thành lập, đều đặn mỗi tuần vào chiều thứ 4 và ngày Chủ nhật, ông Lạc lại cặm cụi mở cửa thư viện, tự tay sắp xếp, phân loại sách, hướng dẫn và làm thủ tục mượn trả cho độc giả. Tiếng cười nói, tiếng lật sách sột soạt biến không gian nơi đây thành một điểm hẹn văn hóa thực sự ấm cúng và bổ ích.

Đến thư viện mượn sách, em Phan Thị Quỳnh Như, học sinh Trường THPT Yên Thành 2, chia sẻ: “Mỗi tuần 2 buổi, em đều dành thời gian đến đây đọc sách. Nhờ có thư viện của ông Lạc, chúng em không chỉ củng cố được kiến thức trên lớp, mà còn mở mang hiểu biết về thế giới xung quanh. Đây là nơi mang lại cho chúng em rất nhiều kiến thức và niềm vui trong mỗi dịp hè”.

Nhiều học sinh trong xóm nhờ chăm chỉ đọc sách tại thư viện đạt được kết quả học tập cao, chắp cánh cho những ước mơ bay cao, bay xa. Không chỉ thu hút các em nhỏ, thư viện còn là nơi những người nông dân tìm đọc những cuốn sách về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế.

“Những người tìm đến sách là những người khao khát tri thức. Tôi luôn sẵn sàng tạo mọi điều kiện và sẽ tiếp tục hành trình xin sách để phục vụ bà con”, ông Lạc chia sẻ.

Để “làm giàu” cho thư viện, ông Lạc không ngại tìm đến những nhà hảo tâm, các tổ chức để tìm xin sách cũ. Ngoài ra, ông còn chủ động kết nối với các mô hình lớn như “Tủ sách nhân ái” và mạng lưới “Ngôi nhà trí tuệ” Việt Nam để làm phong phú thêm kho tàng tri thức của làng quê.

Từ năm 2012 đến nay, mỗi năm, người dân trong xóm lại ủng hộ thêm kinh phí để đóng tủ, giá sách, bổ sung ánh sáng, quạt và hệ thống phục vụ nước uống cho người đam mê đọc sách báo.

Từ con số không ban đầu, đến nay, thư viện xóm Bắc Sơn 2 có một gia tài đồ sộ với gần 9.000 đầu sách đủ thể loại, phục vụ cho hàng trăm bạn đọc. Mô hình này không chỉ là một điển hình ở địa phương, mà còn hòa vào mạng lưới hơn 300 “Ngôi nhà trí tuệ” tại 12 tỉnh, thành và 6 quốc gia, một dự án nhân văn do UNESCO khởi xướng.

Sau 13 năm thầm lặng cống hiến, cựu chiến binh Nguyễn Văn Lạc được các cấp, các ngành trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Nhưng có lẽ, phần thưởng lớn nhất đối với ông chính là được thấy văn hóa đọc bén rễ và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, được thấy những đứa trẻ trưởng thành hơn nhờ những trang sách, và đời sống tinh thần của người dân quê mình ngày một thêm giàu có.

Tác giả: Phạm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn