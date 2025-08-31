Những người con xứ Nghệ tự hào thể hiện khí thế hào hùng trên Quảng trường Ba Đình lịch sử

Khối học viên các Học viện, Nhà trường Quân đội, lực lượng nòng cốt để xây dựng Quân đôi. Ảnh: Mộc Miên

Trong dòng chảy hùng tráng và đầy khí thế của đội hình diễu binh A80, biểu tượng của sức mạnh, niềm tự hào và khí phách Việt Nam, hình ảnh hai người lính trẻ xứ Nghệ, Thượng úy Nguyễn Đình Hiếu (thuộc Khối học viên các Học viện, Nhà trường Quân đội) và chiến sĩ Nguyễn Thọ Thành (thuộc Khối sĩ quan Hải quân), hiện lên như những điểm sáng đầy cảm xúc.

Từ vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi hun đúc biết bao thế hệ anh hùng, họ mang theo không chỉ bước chân rắn rỏi của người lính mà còn là niềm tin yêu của quê hương, là khát vọng được góp phần vào sứ mệnh giữ gìn Tổ quốc.

Tham gia đội hình diễu binh với tinh thần vinh dự cao cả, họ là hiện thân sống động của lớp thanh niên Quân đội hôm nay, những người luôn sẵn sàng đặt lý tưởng và Tổ quốc lên trên hết. Trong từng nhịp bước đều, là tiếng vọng của truyền thống, là sự lan tỏa của nhiệt huyết cháy bỏng trong tim. Họ không chỉ đại diện cho sức mạnh quân sự, mà còn là biểu tượng cho tình yêu nước kiên trung, cho khát vọng hòa bình và lòng tự hào dân tộc không bao giờ tắt trong trái tim người lính Việt Nam.

Bản lĩnh người lính trẻ

Thượng úy Nguyễn Đình Hiếu (sinh năm 1997), quê ở Trù Sơn 6, xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An, là một trong những học viên ưu tú, được vinh dự góp mặt trong Khối học viên các Học viện, Nhà trường Quân đội, lực lượng nòng cốt để xây dựng Quân đôi.

Thượng úy Nguyễn Đình Hiếu, thuộc Khối học viên các Học viện, Nhà trường Quân đội, nguồn nhân lực chủ lực, góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

“Được lựa chọn vào đội hình diễu binh mang tầm vóc quốc gia là niềm tự hào vô cùng to lớn, là kết tinh của bao năm tháng học tập, rèn luyện và nỗ lực không ngừng. Đó không chỉ là vinh dự của cá nhân tôi, mà còn là niềm tự hào của quê hương Trù Sơn, mảnh đất giàu truyền thống cách mạng”, Thượng úy Nguyễn Đình Hiếu chia sẻ.

Là người con của vùng đất huyện Đô Lương (cũ) hiếu học, anh luôn ý thức rõ trách nhiệm thiêng liêng của mình trước sự kỳ vọng của gia đình, quê hương và đơn vị. Mỗi bước chân diễu binh đều thể hiện sự nghiêm túc, kỷ luật và ý chí phụng sự Tổ quốc, một phẩm chất không thể thiếu ở người lính trẻ.

Mỗi bước chân là một phần của đội hình, không ai được phép lạc nhịp.

Kỷ luật thép – Đồng chí tình sâu

Nhớ lại quá trình huấn luyện khắt khe chuẩn bị cho lễ diễu binh, Thượng úy Hiếu xúc động kể: “Chúng tôi đến từ nhiều học viện khác nhau, từ khắp mọi miền đất nước, nhưng cùng chung một chí hướng. Mỗi bước chân là một phần của đội hình, không ai được phép lạc nhịp. Những giọt mồ hôi thấm đẫm quân phục đã kết nối chúng tôi thành một khối thống nhất, bền chặt. Đó là tình đồng chí, là trách nhiệm và là sức mạnh tập thể”.

Bước chân trên Quảng trường Ba Đình – nơi thiêng liêng bậc nhất của Tổ quốc, là khoảnh khắc mà Hiếu không thể nào quên.

“Khi hàng ngũ tiến qua lễ đài, trước sự chứng kiến của đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế, tôi chỉ nghĩ đến hai chữ Tổ quốc, thiêng liêng và bất tử. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nền trời Hà Nội gợi trong tôi niềm xúc động sâu sắc. Trong khoảnh khắc ấy, mọi gian nan, vất vả luyện tập như tan biến, chỉ còn lại lòng tự hào, biết ơn và ý chí sắt đá”.

Cũng trong đội hình diễu binh A80 năm nay, chiến sĩ Nguyễn Thọ Thành (sinh năm 2000), người con của Nghệ An, đang công tác tại Khối sĩ quan Hải quân, mang trên mình màu áo của lực lượng nòng cốt đã hơn 70 năm đồng hành cùng lịch sử dân tộc.

Với bản lĩnh, truyền thống “Chiến đấu anh dũng – mưu trí sáng tạo – làm chủ vùng biển – quyết chiến quyết thắng”, lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam luôn giữ vai trò tiên phong trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

“Tôi vô cùng vinh dự và tự hào khi được lựa chọn tham gia đội hình diễu binh A80 – một sự kiện trọng đại, mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc. Đây không chỉ là niềm hạnh phúc lớn lao mà còn là trách nhiệm thiêng liêng đối với bản thân tôi với tư cách là người lính Hải quân”, chiến sĩ Nguyễn Thọ Thành chia sẻ.

Đồng chí Nguyễn Thọ Thành, gương mặt trẻ của khối sĩ quan Hải quân, mang trong mình hình ảnh người lính biển bản lĩnh, vững vàng giữa sóng gió.

Quá trình luyện tập cho buổi lễ diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của miền Bắc, khi thì nắng nóng gay gắt, khi thì mưa giông bất chợt, đòi hỏi ở mỗi người lính sự kiên trì, bền bỉ và kỷ luật cao. Cường độ tập luyện lớn, yêu cầu nghiêm ngặt về sự đồng đều, thống nhất trong từng động tác là những thử thách không nhỏ. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết và ý chí vượt khó của mỗi chiến sĩ thì tôi và các đồng đội đã vượt qua những khó khăn đó và đã rèn luyện thêm về bản lĩnh và phẩm chất người lính Cụ Hồ trong thời đại mới.

“Khoảnh khắc bước qua Quảng trường Ba Đình, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là Tổ quốc, hình ảnh thiêng liêng luôn hiện hữu trong tim mỗi người lính. Kế đó là quê hương Nghệ An và những đồng đội đã cùng tôi đồng cam cộng khổ trong suốt quá trình rèn luyện. Đó chính là động lực để tôi quyết tâm hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao”.

Quân chủng Hải quân đang từng bước được xây dựng theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; luôn giữ vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: Bùi Hằng & Thiên Hùng

Là một người trẻ sinh năm 2000, thế hệ sinh ra trong thời bình, nhưng lớn lên trong ý thức sâu sắc về trách nhiệm giữ gìn thành quả cách mạng, đồng chí Nguyễn Thọ Thành khẳng định:

“Tôi luôn ý thức rằng thế hệ mình phải tiếp bước cha anh đi trước, phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, sẵn sàng cống hiến sức trẻ để xây dựng quân đội ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Tiếng bước chân vang vọng niềm tin đất nước

Chương trình diễu binh, diễu hành năm nay không chỉ là sự kiện quy mô lớn, mà còn là bản hùng ca thể hiện rõ sức mạnh, ý chí và tinh thần đoàn kết của dân tộc. Mỗi bước chân đều tăm tắp, mạnh mẽ trên nền gạch Quảng trường Ba Đình là một thông điệp thiêng liêng gửi đến đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế: Việt Nam yêu chuộng hòa bình nhưng luôn sẵn sàng chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Hình ảnh những người lính trẻ là minh chứng sống động cho sức sống mãnh liệt của lớp thanh niên Quân đội hôm nay: Bản lĩnh –Trách nhiệm – Kỷ luật – Tự hào.

Khí thế hào hùng hôm nay sẽ còn vang mãi, như nhịp trống xung trận trong lòng Tổ quốc. Và giữa sắc cờ rợp trời Quảng trường Ba Đình, những bước chân người lính vẫn tiếp tục viết tiếp hành trình vẻ vang của dân tộc Việt Nam anh hù

