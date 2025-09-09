Ông Dương Trung Ý tiếp tục giữ chức Phó GĐ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Sáng 8/9 tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố quyết định của Ban Bí thư về việc tái bổ nhiệm PGS.TS Dương Trung Ý giữ chức Phó Giám đốc Học viện.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng chủ trì buổi lễ.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - ông Nguyễn Xuân Thắng chủ trì buổi lễ.

Thay mặt Ban Giám đốc Học viện, ông Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những cống hiến, kết quả nổi bật của ông Dương Trung Ý trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt trên các lĩnh vực hợp tác quốc tế, biên soạn lịch sử Đảng, công tác thông tin, truyền thông, báo chí – xuất bản, cũng như tham gia nghiên cứu, giảng dạy và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho biết, ông Dương Trung Ý là cán bộ trưởng thành từ Học viện, được đào tạo rất cơ bản và đã trải qua nhiều cương vị công tác. Ở bất kỳ nhiệm vụ nào, ông cũng thể hiện được vai trò hạt nhân, sự chủ động, sáng tạo và tạo ra bước chuyển tích cực trong công việc.

"Việc đồng chí tiếp tục được tín nhiệm bổ nhiệm lại là vinh dự lớn, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu phải nỗ lực hơn nữa, nhất là trên các nhiệm vụ trọng tâm mới, trong đó có công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phát triển hệ thống đào tạo đại học của Học viện", ông Nguyễn Xuân Thắng cho biết.

Ông Dương Trung Ý tiếp tục giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS Dương Trung Ý bày tỏ niềm vinh dự, xúc động khi tiếp tục được Ban Bí thư tin tưởng giao trọng trách; đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Bí thư, Ban Giám đốc, Đảng ủy Học viện cùng các cơ quan, đồng nghiệp đã tin tưởng, giúp đỡ, đồng hành trong suốt thời gian qua.

Ông Dương Trung Ý khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định đường lối đổi mới của Đảng và các nguyên tắc xây dựng Đảng; không ngừng học tập, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tư cách của người cán bộ, đảng viên, giảng viên Trường Đảng; luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, tận tụy với công việc.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất, khẳng định quyết tâm của toàn Học viện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đổi mới mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tác giả: Quang Chính

Nguồn tin: Báo VOV