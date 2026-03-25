Cửa hàng vàng của Bảo Tín Minh Châu đột ngột đóng cửa

Tại Hà Nội, Bảo Tín Minh Châu có 4 cửa hàng giao dịch gồm: 2 cửa hàng ở phố Trần Nhân Tông, 1 cửa hàng ở phố Mai Hắc Đế và 1 cửa hàng ở đường Cầu Giấy.

Lực lượng chức năng xuất hiện ở trước cửa hàng Bảo Tín Minh Châu. Ảnh: MXH

Trong chiều 25-3, các cửa hàng đột ngột tạm ngừng giao dịch, nhiều khách hàng phải quay về. Hiện, Bảo Tín Minh Châu chưa thông tin chính thức về lý do đóng cửa.

Bảo Tín Minh Châu từng bị Thanh tra NHNN phạt 2,64 tỉ đồng, chuyển hồ sơ vi phạm sang cơ quan công an



Trên website chính thức, Bảo Tín Minh Châu giới thiệu thành lập năm 1989, từ một hiệu vàng nhỏ trên phố Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Đến nay sau gần 40 năm, doanh nghiệp này có 4 cơ sở kinh doanh tại Hà Nội, với hàng triệu khách hàng đến mua - bán mỗi năm.

Thương hiệu này được xem là "đế chế" rất lớn trong một "gia tộc" kinh doanh vàng ở Hà Nội và phía Bắc.

Người dân thường xếp hàng dài mua vàng tại Bảo Tín Minh Châu

Đáng chú ý, hồi cuối tháng 5-2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã công bố loạt vi phạm của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, đồng thời chuyển thông tin một số vi phạm sang Bộ Công an điều tra.

Cụ thể, Chánh Thanh tra NHNN đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Bảo Tín Minh Châu liên quan đến một số vi phạm quy định về hoạt động phòng, chống rửa tiền và chế độ thông tin báo cáo mua, bán vàng miếng với tổng số tiền phạt là 2,64 tỉ đồng.

Với Công ty Bảo Tín Minh Châu, qua thanh tra phát hiện vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế,... trong hoạt động kinh doanh vàng, đã báo cáo, trình Thống đốc NHNN phê duyệt và có văn bản chuyển thông tin vụ việc vi phạm sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.

Ngoài ra, Công ty Bảo Tín Minh Châu còn có những thiếu sót, vi phạm, tập trung vào các nội dung sau:

Về hoạt động kinh doanh vàng, Bảo Tín Minh Châu vi phạm về chấp hành chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; vi phạm về giao dịch bán vàng với giá bán cao hơn giá niêm yết.

Vi phạm quy định về thương mại điện tử, sử dụng công nghệ số để kinh doanh vàng, cụ thể như: Không công bố trên "website: btmc.vn" thông tin vận chuyển và giao nhận; không công bố trên "website: btmc.vn" quy trình tiếp nhận, trách nhiệm xử lý khiếu nại của khách hàng và cơ chế giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng được giao kết trên website thương mại điện tử; không xây dựng, ban hành chính sách đảm bảo an toàn, an ninh cho việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng trên "website: btmc.vn"; không xây dựng chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng trên trang chủ website thương mại điện tử "website: btmc.vn".

Công ty Bảo Tín Minh Châu có dấu hiệu đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm, hàng hóa do doanh nghiệp cung cấp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác, liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Về hoạt động phòng chống rửa tiền, Công ty Bảo Tín Minh Châu ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền sai thẩm quyền, không đầy đủ nội dung theo quy định; không thực hiện lưu trữ thông tin liên quan đến khách hàng, giao dịch phải báo cáo….

Bên cạnh đó, với việc chấp hành các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế, Công ty Bảo Tín Minh Châu hạch toán chi phí quà tặng vào giá vốn của hàng hóa dịch vụ mua vào không đúng quy định, dẫn đến giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp.

Tác giả: Thùy Linh

Nguồn tin: Báo Người lao động