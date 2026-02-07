4 ôtô tông liên hoàn trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

Khoảng 10h30, bốn xe chạy cùng chiều trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo khi đến đoạn qua địa bàn tỉnh Khánh Hoà, thì bất ngờ xảy ra va chạm liên hoàn. Một xe đông lạnh chở hải sản bị lật, cá rơi vương vãi trên mặt đường; các xe còn lại hư hỏng, nằm chắn làn xe.

Cá từ xe đông lạnh vương vãi trên đường. Ảnh: Nguyễn Tư

Theo lực lượng chức năng, vụ tai nạn chưa ghi nhận thương vong. Tai nạn khiến giao thông trên tuyến theo hướng từ TP HCM đi Nha Trang ùn tắc kéo dài. "Xe tôi bị kẹt gần 30 phút vẫn chưa thể di chuyển", anh Phú Thể, tài xế mắc kẹt trên cao tốc, cho biết.

Hai ôtô chắn mặt đường sau tai nạn. Ảnh: Phú Thể

Cảnh sát giao thông cùng đơn vị quản lý tuyến đã đến hiện trường điều tiết giao thông, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân tai nạn. Xe từ TP HCM đi ra Bắc được hướng dẫn ra quốc lộ 1 đi tiếp.

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo dài hơn 78 km, thuộc tuyến Bắc - Nam qua địa phận Khánh Hòa, khai thác từ tháng 4/2024. Tuyến có 4 làn xe, rộng 17 m, tốc độ tối đa 90 km/h, tổng vốn đầu tư hơn 8.900 tỷ đồng. Từ năm 2025 đến nay, cao tốc này ghi nhận nhiều sự cố giao thông, trong đó có các vụ cháy xe tải, xe khách, chủ yếu do phương tiện gặp trục trặc kỹ thuật khi chạy tốc độ cao.

