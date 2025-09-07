Xe con bị 'vò nát' sau vụ tông liên hoàn giữa 5 ô tô trên cao tốc, 2 người bị thương

Hiện trường vụ tông xe làm chiếc ô tô con bị biến dạng - Ảnh: D.H.

Vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô xảy ra vào khoảng 15h ngày 7-9.

Thời điểm trên, va chạm xảy ra giữa 3 ô tô con, xe khách và xe container tại Km280+500 cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn - quốc lộ 45, hướng Thanh Hóa - Hà Nội.

Nhân chứng cho hay chiếc ô tô con màu trắng, biển số Hà Nội sau khi xảy ra va chạm đã bị kẹp giữa xe container và xe khách. Chiếc xe này bị "vò nát", biến dạng.

Thông tin ban đầu từ cảnh sát cho biết vụ tai nạn làm 2 người bị thương, được đưa đi bệnh viện. Bốn ô tô hư hỏng.

Giao thông tuyến đường trên theo hướng đi Hà Nội ùn tắc cục bộ.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông) đã điều động lực lượng phân luồng giao thông, khám nghiệm và giải phóng hiện trường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được nhà chức trách làm rõ.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ