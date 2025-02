Ô tô nổ lốp lật 6 vòng trên đường cao tốc, 7 người thoát chết

Your browser does not support the video tag.

Một đoạn clip về vụ tai nạn giao thông ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ cho thấy chiếc Scorpio lộn nhào như một quả bóng bầu dục ít nhất sáu lần.

Đoạn clip ghi lại vào ngày 6/2 cho thấy chiếc Scorpio đang chạy từ Delhi đến Begusarai đã mất kiểm soát sau khi lốp xe nổ và đâm vào dải phân cách. Chiếc xe sau đó lật ít nhất 6 vòng ở giữa đường trước khi nằm trên dải phân cách.

Chiếc xe ô tô nổ lốp lộn 6 vòng trước khi nằm trên dải phân cách.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường cao tốc Purvanchal thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Có 7 người trong đó có 4 trẻ em trên xe. Không có thương vong nào được báo cáo trong vụ việc.

Bảy hành khách bị thương đã được đưa đến Trung tâm Y tế Cộng đồng để sơ cứu.

Những người bị thương được xác định là Mukesh, Rupesh, Ranjana, vợ của Rupesh và 4 đứa con của họ là Ritika, Riya, Riddhi và Rishabh.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn