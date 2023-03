Ô tô màu đỏ 'đè đầu cưỡi cổ' ô tô màu đen lúc rạng sáng, dân mạng lắc đầu: Chỉ người say mới làm được

Theo đoạn clip ghi lại, con hẻm vào thời điểm này đang trong trạng thái yên tỉnh, 2 bên đường, các xe con đã đỗ thành hàng dài ngay ngắn.

Lúc này, một ô tô màu đỏ đi tới, tuy nhiên, thay vì điều khiển xe đi đúng đường thì tài xế lại điều khiển xe của mình theo kiểu "đè đầu cưỡi cổ" một ô tô màu đen dừng bên đường.

Your browser does not support the video tag.

Chính hành động này đã khiến phần sườn xe ô tô màu đen bị trầy xước nghiêm trọng. Khổ chủ khi check lại camera cũng không khỏi ngán ngẩm; đồng thời tỏ ra khó hiểu vì sao tài xế ô tô màu đỏ có thể lái xe được như thế.



Tình huống này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều cư dân mạng cũng tỏ ra khó hiểu khi không thể đoán được, tài xế xe đỏ đã làm cách nào mà điều khiển xe theo kiểu "đè đầu cưỡi cổ" xe đen như thế kia. Không ít các ý kiến còn cho rằng "chỉ người say mới làm được thế này".

"Cảm giác chỉ người say mới hiểu, chỉ người say mới làm được thế này thôi"

"Cứ như trong phim ấy nhỉ, "đè đầu cưỡi cổ" thế này, chủ ô tô màu đen lúc lấy xe chắc tức lắm"

"Nếu không check camera, chủ ô tô màu đen chắc nổ não vì không biết cái gì đã gây ra thiệt hại cho xe mình".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn