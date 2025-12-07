Ô tô mất lái tông người đàn ông văng xa 9 mét

Your browser does not support the video tag.

Một vụ tai nạn giao thông thương tâm đã xảy ra tại quận Maharajganj, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Một người đàn ông đang đứng tưới nước trước một cửa hàng thì bất ngờ bị một chiếc xe ô tô chạy quá tốc độ mất lái tông trúng.

Đoạn clip cho thấy, người đàn ông đang tưới nước lên đường để làm lắng bụi. Phía sau anh ta, một người đàn ông khác đang cầm xẻng và bắt chước động tác ném cricket. Đột nhiên, chiếc xe ô tô chạy với tốc độ cao lao tới, đâm vào người đàn ông và hất anh ta lên không trung, để lại một đám bụi mù mịt trong khi người đàn ông kia hoảng loạn.

Người đàn ông bị xe ô tô tông trúng khi đang đứng tưới nước.

Cú va chạm mạnh đến mức người đàn ông bị văng xa khoảng 9 mét, dẫn đến tử vong. Tài xế sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. Toàn bộ vụ việc đã được camera giám sát ghi lại và đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

Nạn nhân được xác định là Abhishek Yadav. Người này mới kết hôn được 2 năm và đã rời nhà đi làm.

Trong khi đó, Thanh tra Purushottam Rao, người phụ trách Đồn Cảnh sát Nautanwa, cho biết thi thể của Yadav đã được đưa về đồn và được đưa đi khám nghiệm tử thi. Sau khi khám nghiệm, thi thể đã được bàn giao cho gia đình.

Được biết, tài xế xe ô tô đã bị khởi tố và bị bắt giữ.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn