Ô tô lao vào nhà dân, tài xế hứa đền bù thiệt hại nhưng 3 ngày sau thì "mất liên lạc"

Theo đó vào khoảng 19h ngày 12/7, xe ôtô con biển số 30H-230.xx di chuyển từ hướng khách sạn Đông Trường Sơn (phường Đông Hà, Quảng Trị) lao vào nhà của ông Nguyễn Minh Tuyến, tại số 414 Quốc lộ 9 (phường Đông Hà). Ôtô con đã tông đổ cánh cổng sắt, trụ cổng, 2 xe máy, 2 tủ kính… May mắn, không có thiệt hại về người.

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế nêu lý do xe mất lái và cho biết đang vào Đông Hà dự đám cưới của người thân. Tài xế xin lỗi và thỏa thuận đền bù 2 chiếc xe máy trước để lấy ô tô đưa đi sửa chữa. Phần tài sản thiệt hại còn lại, tài xế ủy quyền cho một người khác và đền bù vào ngày hôm sau. Ông Tuyến đồng ý với các thỏa thuận.

Tuy nhiên, đến ngày 15/7, người được ủy quyền nói trên từ chối giải quyết vì chủ xe không chuyển tiền, không liên lạc được. Trong lúc đó, gia đình ông Tuyến phát hiện chiếc ô tô con nói trên đang được sửa chữa tại một gara gần đó.

Thông tin trên báo Thanh Niên, chị Nguyễn Hà (con gái ông Tuyến) cho hay, sau khi xảy ra vụ việc, ngày 13/7, tài xế có gọi một thợ làm cổng đến đo cổng nhà. Không thấy thợ quay lại, gia đình ông Tuyến chủ động liện lạc thì người thợ thông tin tài xế đã yêu cầu hủy, không thực hiện yêu cầu.

Vì vậy, ông Tuyến đã viết đơn trình báo lên cơ quan chức năng, mong được hỗ trợ giải quyết. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, đã tiếp nhận đơn trình báo của ông Nguyễn Minh Tuyến liên quan tới vụ việc trên. Để giải quyết đơn, phòng CSGT sẽ nắm lại thiệt hại và liên hệ với chủ phương tiện, tài xế điều khiển xe để làm rõ.

