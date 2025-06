Ô tô lao vào quán bánh xèo ở Phan Thiết, 3 người thương vong

Trưa 12-6, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại vòng xoay đường Hùng Vương, phường Phú Hài, TP Phan Thiết (Bình Thuận) khiến một người tử vong tại chỗ và hai người khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 45 phút, ô tô 5 chỗ mang biển kiểm soát 68A-240.75 (tỉnh Kiên Giang) do một nam tài xế điều khiển lưu thông theo hướng từ trung tâm Phan Thiết ra Mũi Né.

Khi đến vòng xoay cầu Hùng Vương, xe bất ngờ mất kiểm soát, tông một người phụ nữ đang đi xe máy, sau đó lao thẳng vào một quán bánh xèo bên đường, đâm sập tường, cửa và dừng lại trước một căn nhà dân.

Cú tông mạnh khiến một cụ bà khoảng 80 tuổi, được cho là chủ quán bánh xèo đang ngồi phía trước quán, tử vong tại chỗ.

Người phụ nữ đi xe máy và một người khác đứng gần đó bị thương, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện. Tại hiện trường, chiếc ô tô và xe máy đều hư hỏng nặng, nhiều mảnh tường, mái tôn và bàn ghế trong quán bị văng tung tóe.

Video: Ô tô lao vào quán bánh xèo ở Phan Thiết, một cụ bà tử vong, hai người bị thương

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Thuận cùng Công an phường Phú Hài đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo một số nhân chứng, chiếc xe đã chạy với tốc độ khá cao trước khi lao vào vòng xoay. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu xảy ra tai nạn nghiêm trọng tại vòng xoay này.

