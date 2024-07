Camera toàn cảnh vụ ô tô lao vào làn khẩn cấp, gây tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Camera ghi lại diễn biến vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 14.7, tại Km 44+600 trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (đoạn qua xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, hướng từ Hải Phòng - Hà Nội).

Thời điểm trên, chiếc ô tô trắng đang dừng đỗ ở làn khẩn cấp. Lúc này một chiếc xe con khác từ phía sau tông tới, húc văng ô tô trắng.

Tại hiện trường 2 xe bị hư hỏng nặng. Đoạn cao tốc nơi xảy ra va chạm bị ùn tắc kéo dài.

Camera toàn cảnh vụ ô tô nổ lốp lao vào làn khẩn cấp, gây tai nạn trên cao tốc

Nhận được tin báo, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc 2 (Đội 2) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để phân luồng và phối hợp cùng Công an huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương) điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Qua xác minh ban đầu, xe ô tô mang BKS: 30G-113.06 do anh Ngô Hoàng Anh (sinh năm 1986, trú tại Giáp Nhị, quận Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển bị nổ lốp trước bên phụ dẫn đến mất lái đâm vào đuôi xe ô tô mang BKS: 30H-45090 do Nguyễn Hữu Phi (trú tại Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển.

Vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Hiện trường vụ tai nạn

Tác giả: Yến Nhi

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn