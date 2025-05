NSƯT Hoài Linh xuất hiện, bật khóc nức nở, lý do là gì?

Ngày 13/5, ca sĩ Dương Triệu Vũ – em trai ruột của Hoài Linh đã chia sẻ đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc xúc động trong buổi tiệc sinh nhật ấm cúng của Hoài Linh bên gia đình. Trong đoạn clip, danh hài nổi tiếng khóc nức nở, liên tục lau nước mắt.

Dương Triệu Vũ chia sẻ: “Bất cứ tiệc nào của nhà em mà có anh Hoài Linh là cứ lúc đầu cười lúc sau khóc vậy đó. Tiệc sinh nhật mà mẹ và anh em ngồi sụt sùi em coi lại vừa thương vừa mắc cười”.

Nghệ sĩ Hoài Linh rơi nước mắt trong ngày sinh nhật

Dù không có lời giải thích chính thức từ chính Hoài Linh, song thông qua chia sẻ của Dương Triệu Vũ, có thể thấy nam danh hài khóc vì xúc động trước tình cảm mà mọi người dành cho mình trong ngày đặc biệt.

Dưới bài đăng của Dương Triệu Vũ, nhiều bạn bè, người hâm mộ gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Hoài Linh: “Chúc Hoài Linh tuổi mới thật nhiều sức khỏe, vui vẻ hạnh phúc bên gia đình của mình”, “Lâu lắm rồi mới thấy anh”, “Mong anh luôn bình an”, "Thương mến Hoài Linh, Chúc anh và gia đình luôn có thật nhiều sức khỏe"...

Hình ảnh gần đây của Hoài Linh

Được biết, sau khi trải qua điều trị ung thư tuyến giáp cách đây vài năm trước, hiện sức khỏe của Hoài Linh tạm ổn. Sau phẫu thuật và thực hiện hóa trị, anh đi tái khám 3-6 tháng một lần để theo dõi. Bên cạnh đó, anh uống thuốc đều đặn để bù lại tuyến giáp sau khi cắt.

Theo Hoài Linh, dù có bệnh song khi công việc bận rộn, anh cảm giác khỏe khoắn, còn ngồi một chỗ lại thấy khó chịu, mệt mỏi. Thời gian qua, anh vẫn tham gia một số hoạt động nghệ thuật, góp mặt trong các buổi ghi hình, sự kiện gia đình hoặc gặp gỡ đồng nghiệp. Cách đây không lâu, phim Làm giàu với ma có sự tham gia của nam danh hài vượt mốc trăm tỉ đồng.

Hoài Linh bộc bạch về cuộc sống hiện tại với Thanh niên: “Tôi vốn không thích những nơi ồn ào như vũ trường, quán bar, cũng không cà phê hay rượu chè..., chỉ duy nhất thói quen hút thuốc là chưa bỏ được. Ngoài những lúc đi làm hay tham gia các buổi tập kịch, tôi tìm niềm vui ở những điều đơn giản như đi về rẫy, nuôi chim, câu cá. Cuộc sống gần thiên nhiên giúp tôi thư giãn, nạp lại năng lượng".

