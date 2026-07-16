Hoa hậu từng khước từ đại gia, cưới người giản dị, cuộc sống hiện tại ra sao?

Nhan sắc ngọt ngào của Trương Tử Lâm.

Trương Tử Lâm (SN 1984 tại Hà Bắc, Trung Quốc), cô sở hữu chiều cao ấn tượng 1m82 cùng đôi chân dài 1,22m, là một trong những "huyền thoại" sắc đẹp của Trung Quốc. Từ nhỏ, người đẹp đã được định hướng phát triển toàn diện với việc học tập song song cùng thể thao.

Trước khi bước lên đấu trường nhan sắc, Trương Tử Lâm từng là vận động viên trẻ. Cô tập luyện điền kinh từ năm 8 tuổi, từng tham gia các nội dung như chạy vượt rào 100m và nhảy 3 bước. Quá trình rèn luyện thể thao giúp cô sở hữu vóc dáng săn chắc, chiều cao 1m82 nổi bật cùng thần thái tự tin.

Năm 2006, Trương Tử Lâm tốt nghiệp trường đại học danh tiếng bậc nhất Bắc Kinh, Trung Quốc. Từ đó, cô đảm nhận vị trí thư ký ở một công ty lớn đồng thời tìm kiếm cơ hội phát triển ước mơ trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Với lợi thế ngoại hình cùng phong cách chuyên nghiệp, cô nhanh chóng được chú ý trong ngành thời trang Trung Quốc.

Năm 2007 chứng kiến màn "bùng nổ" danh tiếng khi cô đăng quang liên tục hai cuộc thi nhan sắc trong nước lẫn quốc tế là Hoa hậu Trung Quốc và Miss World. Trương Tử Lâm là người đẹp đầu tiên mang về vương miện cuộc thi nhan sắc lâu đời nhất hành tinh về cho đất nước tỷ dân. Không những vậy, cô còn góp mặt trong danh sách Miss Grand Slam do chuyên trang nhan sắc Global Beauties phát động thường niên.

Với thành tích này, Trương Tử Lâm mở rộng con đường hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh việc trở thành gương mặt đại diện cho nhãn hàng, tham gia sự kiện, cô còn rẽ hướng đóng phim và tạo được những dấu ấn nhất định.

Khi danh tiếng của Trương Tử Lâm ngày càng vang xa, người theo đuổi cô cũng nối tiếp không dứt. Nổi bật nhất là doanh nhân giàu có Tôn Minh Nam - người sở hữu khối tài sản lên tới 3 tỷ NDT (hơn 10 nghìn tỷ đồng). Khi cầu hôn, ông gây chú ý với sính lễ lên tới 1 tỷ NDT (khoảng 3,8 tỷ đồng) cùng xe sang và biệt thự.

Tuy nhiên, Trương Tử Lâm lại có quan điểm rất rõ ràng trong chuyện tình cảm. Sau này cô chia sẻ: "Vật chất có thể thỏa mãn nhất thời, nhưng không thể nuôi dưỡng cả một đời".

Cặp đôi tổ chức đám cưới sau 3 năm hẹn hò.

Cô lại chọn kết hôn với Nhiếp Lỗi - một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực tài chính. Trước khi trở thành chồng của Hoa hậu, Nhiếp Lỗi không phải gương mặt nổi tiếng trước công chúng. Anh không thuộc giới giải trí, không thường xuyên xuất hiện trên truyền thông và có cuộc sống khá kín tiếng.

Cuộc hôn nhân này từng khiến nhiều người bất ngờ bởi Trương Tử Lâm khi đó hoàn toàn có thể lựa chọn những mối quan hệ với người giàu có, nổi tiếng hơn. Tuy nhiên, cô lựa chọn người mang lại sự đồng hành, thấu hiểu thay vì những hào nhoáng.

Năm 2013, cả hai tổ chức đám cưới tại Phuket (Thái Lan) sau 3 năm hẹn hò, chỉ mời gia đình và một số bạn bè thân thiết. Không có tài trợ, không truyền thông, không quảng bá, một hôn lễ kín đáo đúng với phong cách của cô.

"Chính những điểm tương đồng đã giúp chúng tôi nhận ra và bị thu hút bởi nhau. Cả hai đều yêu thiên nhiên, từ rừng núi đến biển cả, yêu trẻ nhỏ, yêu động vật, và cùng đam mê thể thao, du lịch…", Trương Tử Lâm từng chia sẻ về người bạn đời.

Cả hai gặp nhau khá tình cờ.

Sau khi kết hôn, Trương Tử Lâm không hoàn toàn rút lui mà vẫn tiếp tục sự nghiệp riêng. Cô tham gia các bộ phim như Ngạnh Hán, Bất Nhị Thần Thám,"Đại Náo Thiên Cung… Dù chỉ đảm nhận vai phụ, mỗi lần xuất hiện cô đều để lại ấn tượng khó quên.

Năm 2014, cô sinh con gái đầu lòng. Năm 2021, cô sinh con gái thứ 2. Từ khi làm mẹ, những gì cô chia sẻ trên mạng xã hội chủ yếu xoay quanh cuộc sống gia đình và việc nuôi dạy con. Cô quan niệm: "Bố mẹ không nên xoay quanh con cái, mà nên để con thích nghi với cuộc sống của bố mẹ".

Trở thành "mẹ bỉm", cựu Miss World từ bỏ hào quang làng giải trí, lui về chăm sóc gia đình nhỏ. Trương Tử Lâm chọn cách sống kín tiếng, không quá khoa trương hay ồn ào. Phong cách sống của cô được công chúng hết lời khen ngợi.

Đầu năm 2023, Trương Tử Lâm tái xuất làng giải trí Hoa Ngữ với nhan sắc trẻ trung, bất chấp dấu hiệu của tuổi tác. Không những vậy, cô vẫn giữ được thần sắc rạng rỡ, vóc dáng thon gọn dù đã trải qua hai lần sinh nở. Chia sẻ về câu chuyện này, Trương Tử Lâm cho biết gia đình cô không thuê giúp việc. Do đó, việc bận rộn chăm sóc con nhỏ dường như giúp cô giảm cân đáng kể.

Tác giả: Tùng Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn