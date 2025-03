Đứt cúc áo ngay trên sóng vì vòng một quá to, nữ streamer có phản xạ cực nhanh

Sau hàng loạt các biện pháp kiểm soát chặt chẽ từ các nền tảng livestream, những nội dung phản cảm, hớ hênh từ phía các streamer đã giảm đáng kể.

Tuy nhiên, khi đã bước chân vào lĩnh vực này, các streamer vẫn luôn phải đối diện với những tình huống bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Điển hình là trường hợp của Nayako Seongeo – một cái tên đang nhận được rất nhiều sự chú ý gần đây.

Là một gương mặt mới trong làng streamer, Nayako Seongeo trước đây vẫn khá ít người biết đến. Lượng người xem của cô ở mức trung bình, còn số người theo dõi trên trang cá nhân chưa vượt quá 10.000.

Dù sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng thân hình quyến rũ, nhưng do không theo đuổi những chiêu trò thu hút sự chú ý, cô nàng vẫn chưa tạo được nhiều dấu ấn. Thế nhưng, mới đây, cái tên Nayako Seongeo lại bất ngờ phủ sóng rộng rãi sau một sự cố trên sóng livestream.

Trong buổi phát sóng gần đây, Nayako đã chọn nội dung cosplay nhân vật từ bộ manga nổi tiếng Demon Slayer: Blade. Bộ trang phục cô diện khá kín đáo, nhưng không rõ do chất liệu trang phục hay vì vòng một đầy đặn, mà trong lúc biểu diễn, một chiếc cúc áo bất ngờ bung ra ngay vị trí nhạy cảm. Sự cố này khiến vòng một của nữ streamer vô tình lộ trên sóng, khiến không ít người bất ngờ. May mắn thay, Nayako đã phản ứng rất nhanh, lập tức dùng tay che chắn để tránh sự cố nghiêm trọng hơn. Dù vậy, khoảnh khắc này vẫn bị một số người xem nhanh tay ghi lại và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Rất may, hình ảnh không quá phản cảm, nhưng cũng đủ khiến cô nàng cảm thấy bối rối.



Tuy nhiên, sau sự cố này, cái tên Nayako Seongeo bất ngờ nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, giúp cô trở thành một trong những nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất trong giới streamer thời gian gần đây.

Tác giả: Tuấn Hưng

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn