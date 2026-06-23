Nữ tài xế bị phạt vì để trẻ em thò đầu qua cửa sổ trời ôtô

Ngày 23/6, Đội CSGT đường bộ quốc lộ 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã làm việc với nữ tài xế, lập biên bản xử phạt hành chính về hành vi chở người trên ôtô không thắt dây an toàn tại vị trí có trang bị dây đai an toàn.

Với lỗi này, người vi phạm bị phạt từ 800.000 đồng đến một triệu đồng.

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Video vi phạm được người dân quay lại, gửi tới cơ quan chức năng. Video: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 19/6, người phụ nữ lái ôtô 5 chỗ chạy trên đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen (trước đây thuộc TP Hà Tĩnh). Trong lúc xe di chuyển, 3 trẻ nhỏ ngồi ở hàng ghế phía sau không thắt dây an toàn, đã đứng lên ghế và thò đầu qua cửa sổ trời.

Hình ảnh được người dân ghi lại, gửi phản ánh tới nhà chức trách. Tại buổi làm việc, nữ tài xế thừa nhận vi phạm, chấp hành việc xử lý theo quy định.

Ba trẻ nhỏ ngồi ở hàng ghế sau thò đầu qua cửa sổ trời. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan chức năng, việc để trẻ thò đầu, tay ra ngoài ôtô khi xe đang chạy tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng, bởi chỉ cần phanh gấp, va chạm hoặc mất thăng bằng có thể dẫn đến chấn thương, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

CSGT khuyến cáo tài xế kiểm tra, nhắc nhở người trên xe thắt dây an toàn, bố trí trẻ ngồi đúng vị trí, sử dụng thiết bị bảo vệ phù hợp và tuyệt đối không để trẻ đưa bất kỳ bộ phận cơ thể ra ngoài cửa sổ hoặc cửa sổ trời.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: vnexpress.net