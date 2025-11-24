Nam sinh Khánh Hòa giành vòng nguyệt quế trận thi tháng đầu tiên của Olympia 26

Trần Võ Gia Bảo, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa.

Trận thi tháng đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 chứng kiến 4 thí sinh tranh tài: Nguyễn Anh Tú (THPT chuyên Bắc Ninh, Bắc Ninh), Lê Quốc Hưng (THPT Quảng Trị, Quảng Trị), Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa), Đoàn Gia Khánh (THPT Hữu Lũng, Lạng Sơn).

Trong lượt thi cá nhân của Phần thi Khởi động, Quốc Hưng trả lời đúng 5/6 câu hỏi, có 50 điểm để tạm dẫn đầu, trong khi số điểm của các thí sinh còn lại là 30. Sang lượt thi chung, Quốc Hưng tiếp tục dẫn đầu với 100 điểm; xếp sau là Anh Tú 35 điểm, Gia Bảo 30 điểm, Gia Khánh 25 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm có 16 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được chọn có câu hỏi: “Bài thơ Những cánh buồm của tác giả Hoàng Trung Thông có hai nhân vật trữ tình nào?” Cả bốn thí sinh đều không ghi được điểm.

Hàng ngang thứ hai được chọn có câu hỏi: “Từ 1 đến 2024 có bao nhiêu số không là bội của 30?”. Với đáp án là “1957”, Quốc Hưng và Gia Khánh có thêm 10 điểm.

Hàng ngang thứ ba được chọn có câu hỏi: “Tàu đến chị đánh thức em dậy nhé”. Lời dặn với này đã cho thấy phần nào mong mỏi được thoát khỏi cảnh sống tối tăm, buồn tẻ của nhân vật nào?

Câu hỏi này xuất hiện, Gia Bảo liền nhấn chuông trả lời ẩn số chướng ngại vật và đưa ra đáp án chính xác là “Đất rừng phương Nam”. Điều này đã giúp nam sinh Khánh Hòa vươn lên vị trí thứ hai.

Sau phần Vượt chướng ngại vật, Quốc Hưng tiếp tục dẫn đầu với 110 điểm, xếp sau là Gia Bảo 70 điểm, Anh Tú và Gia Khánh cùng có 35 điểm.

Phần thi Tăng tốc, Gia Bảo và Anh Tú đã tận dụng hiệu quả các cơ hội để gia tăng điểm số. Sau bốn câu hỏi, Gia Bảo có thêm 110 điểm để vươn lên dẫn đầu với 180 điểm. Anh Tú có thêm 100 điểm để bám sát Quốc Hưng 150 điểm, xếp cuối là Gia Khánh 75 điểm.

Là người đầu tiên xuất phát trong phần thi Về đích, Gia Bảo chọn gói câu hỏi 20-20-20 điểm. Trả lời đúng 2/3 câu hỏi, Gia Bảo có thêm 40 điểm và về vị trí với 220 điểm.

Quốc Hưng chọn gói câu hỏi 20-30-20 điểm. Câu đầu không có đáp án, Gia Khánh giành quyền trả lời để có thêm 20 điểm. Câu 2 không có đáp án. Câu 3 chọn ngôi sao hi vọng và thành công, về chỗ với 170 điểm.

Anh Tú chọn gói câu hỏi 20-30-20 điểm. Câu đầu, Anh Tú trả lời đúng để có thêm 20 điểm. Câu 2 không có đáp án, Quốc Hưng giành quyền trả lời đúng, nâng tổng điểm lên 200, chỉ cách người dẫn đầu 20 điểm.

Câu 3, Anh Tú chọn ngôi sao hi vọng, Gia Bảo giành quyền trả lời nhưng không thành công. Lúc này, Gia Bảo có 210 điểm, Quốc Hưng có 200 điểm, khiến trận thi gay cấn đến những câu hỏi cuối cùng.

Gia Khánh chọn gói câu hỏi 30-30-30 điểm để về đích. Câu đầu, Khánh không có đáp án, Quốc Hưng giành quyền trả lời nhưng không thành công. Câu 2, Khánh cũng không có đáp án nhưng không có thí sinh nào bấm chuông giành quyền trả lời. Câu 3, Khánh chọn ngôi sao hi vọng, trả lời đúng để có thêm 60 điểm.

