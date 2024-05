Nữ sinh lớp 7 bị đánh, lột quần áo: Người mẹ định tha thứ, nhưng không thể "ngồi yên" khi xem clip

Đoạn clip dài hơn 1 phút lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh nữ sinh lớp 7 bị một nhóm "đàn chị" đánh đập dã man đang khiến dư luận vô cùng bức xúc trong những ngày gần đây. Trong clip, nạn nhân khoanh tay xin tha, nhưng nhóm người này vẫn liên tục dùng mũ bảo hiểm đánh, đập, chửi bới rồi thậm chí là lột đồ. Toàn bộ quá trình được quay bằng điện thoại, sau đó chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội.

Được biết nữ sinh bị đánh trong clip hiện đang là học sinh lớp 7, Trường THCS Quang Trung (thị xã Ninh Hòa). Nhóm người đánh nữ sinh có 3 em học ở trường THCS Quang Trung, một em ở trường khác và hai em đã bỏ học. Sự việc xảy ra vào sáng ngày 17/5.

Nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng.

Chia sẻ với báo chí, mẹ nữ sinh bị đánh cho biết sau khi sự việc xảy ra, phụ huynh của một nữ sinh trong nhóm đánh con chị đã đến nhà xin lỗi. Nhà trường cũng đã mời những người liên quan đến làm việc.

Ban đầu, người mẹ này định bỏ qua vì nhóm tham gia đánh con chị đều ở độ tuổi đi học và cũng đã nhận lỗi, hứa không tái phạm trong buổi làm việc. Thế nhưng, khi xem được đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, người mẹ này đã sốc vì con mình bị hành hung quá dã man. Chị đề nghị cơ quan chức năng và nhà trường phải làm rõ.

Ngày hôm qua (22/5), ông Lê Minh Tâm, Phó chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã chỉ đạo Công an thị xã khẩn trương điều tra, làm rõ, xử lý những người liên quan tới vụ việc nói trên.

