Nữ sinh dân tộc Thái muốn làm cô giáo để mang chữ về buôn làng

Em Kha Thị Kim Dung.

Bước ra khỏi sự hoài nghi

Nhận tin vui về kết quả bài thi tốt nghiệp THPT năm 2026 khi đang đi làm ở khu công nghiệp, Kha Thị Kim Dung kể giây phút điểm số hiện lên trên màn hình, em đã không kìm được lòng mình mà hét lên vui sướng giữa nơi làm việc.

Với thành tích ấn tượng: Toán 8,25; Ngữ văn 8,25; Lịch sử 9,5 và Địa lý 9,75, Kha Thị Kim Dung trở thành thí sinh có điểm khối C00 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 của Trường Phổ thông Trung học DTNT Tỉnh Nghệ An.

“Cuối cùng, mọi nỗ lực của bản thân em, gia đình và sự kỳ vọng của thầy cô cũng được đền đáp xứng đáng. Em thấy vô cùng tự hào và biết ơn chính mình vì đã không bỏ cuộc”, nữ sinh nghẹn ngào chia sẻ.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông có 4 chị em gái ở xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An, lại là người dân tộc Thái, được đi học với Dung là điều không hề dễ dàng. Tuổi thơ em là những theo bố mẹ đi làm nương rẫy. Nhìn bàn tay nứt nẻ của mẹ, làn da sạm đi vì nắng cháy của bố, em hiểu rằng chỉ có con đường học hành, đỗ đạt mới giúp gia đình thoát khỏi khó khăn và càng cố gắng vươn lên.

Thành tích mà Dung đã đạt được trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ mở ra cơ hội hoàn toàn mới để thay đổi số phận, đưa em tới gần hơn với cánh cổng đại học Sư phạm mà em hằng ao ước.

Để đạt được kết quả ấn tượng nêu trên, Kim Dung đã gặp không ít thử thách. Khó khăn nhất là những lần nhận điểm thi thử không như kỳ vọng, em thấy chán nản và nghi ngờ chính mình, nhưng sợ có lỗi với sự kỳ vọng, tin tưởng của cô thầy nên không dám buông lỏng tinh thần.

Nhà xa cách trường đến gần 200 cây số, ngại giãi bày áp lực với bạn bè, có những đêm Dung thức trắng vì thấy mình lạc lõng, chênh vênh giữa ước mơ, lòng chỉ muốn quay về bên bố mẹ.

“May nhờ có thầy cô theo dõi và phát hiện, trực tiếp gặp mặt để tháo gỡ tâm sự nên em thấy lòng mình nhẹ nhõm và kiên định hơn rất nhiều. Đến khi lên lớp, thầy cô lại chỉ dẫn kiên nhẫn, nhiệt tình để em hiểu, không tiếp tục tự ti với lỗi của bản thân và khắc phục được nó”, Dung chia sẻ.

Em Kha Thị Kim Dung và em gái sinh đôi Kha Thị Kim Giang.

Mang kiến thức trở lại quê hương

Dù sở hữu điểm số nổi bật, Kha Thị Kim Dung Bình cho biết phần nào trong em thấy hụt hẫng vì bản thân có thể làm tốt hơn ở một số môn. Đặc biệt là ở môn Ngữ văn, nữ sinh vốn được đánh giá là sở hữu lực học tốt, năng khiếu nổi trội.

Được biết, suốt ba năm học tại Trường Phổ thông Trung học DTNT Tỉnh Nghệ An, Kim Dung luôn thuộc top học sinh dẫn đầu khối. Năm học lớp 10, lớp 11 em đạt danh hiệu học sinh giỏi; đến lớp 12 đã vươn lên thành học sinh xuất sắc.

Ngoài học và ôn thi tốt nghiệp, Kim Dung còn tích cực tham gia các cuộc thi văn hóa và đã vinh dự giành giải Nhì môn Ngữ văn tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Trước đó, khi còn học cấp 2, nữ sinh cũng từng đạt giải Nhất tại kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện (lớp 8), giải Ba cấp tỉnh (lớp 9) ở cùng bộ môn.

Để có được những thành tích đó, Kim Dung cho hay em được truyền cảm hứng và định hướng nghề nghiệp từ 2 cô giáo của mình. Trong đó, cô Nguyễn Thị Hoa – giáo viên chủ nhiệm ở THCS là người dìu dắt em từ chỗ không biết văn chương là gì trở nên yêu thích môn học này. Đồng thời, cô cũng là người đã phát hiện tài năng, đưa em vào đội học sinh giỏi từ năm lớp 6 đến tiến hành bồi dưỡng.

Lên THPT, ngọn lửa đam mê văn học trong em lại càng được thắp sáng bởi cô giáo Phan Thị Hồng. Cô không chỉ là người trao truyền tri thức mà còn là người tâm giao luôn lắng nghe và tâm sự với em, đồng hành sát cánh với từng học sinh trong quá trình ôn luyện.

“Cô Hồng có phong cách dạy văn vô cùng trẻ trung, mới mẻ. Trước mỗi kiến thức được đưa ra, cô đều giảng giải, phân tích cho học sinh theo hệ thống, đối chiếu với bài giảng cũ để chúng em thấy được điểm tương đồng và xây dựng công thức làm bài chung.

Nhờ vậy mà chúng em dễ hiểu, dễ áp dụng vào bài làm, mỗi giờ học trôi qua thật nhanh mà không hề áp lực. Em vô cùng ngưỡng mộ và mong muốn được trở thành một nhà giáo dạy Ngữ văn để sau này quay trở về quê hương giảng dạy”, Dung hào hứng hồi tưởng lại những tháng ngày luyện tập tại mái trường trung học phổ thông.

Mang trong mình niềm tự hào với làn điệu dân ca Thái, Kim Dung cũng bày tỏ học và dạy văn là cách em để lưu giữ, lan tỏa nét đẹp văn hóa của cộng đồng mình tới các thế hệ kế tiếp.

Biết đến Đề án phát triển nguồn nhân lực lượng cao cho người dân tộc thiểu số, Dung chia sẻ em thấy đây là chính sách hết sức ý nghĩa, đem lại cho cơ hội học tập, làm việc và phát triển tốt hơn cho đồng bào. Quan trọng hơn, chính sách còn khơi dậy ý thức tự cường dân tộc, lòng biết ơn trong mỗi người và thôi thúc họ trở về xây dựng quê hương.

Dung nhấn mạnh, em sinh ra và lớn lên ở vùng sâu em rất ngưỡng mộ những thầy cô ở vùng xuôi mang chữ lên cho chúng em, thổi ước mơ để chúng em vươn lên. Nhờ con chữ chúng em mới thoát nghèo.

Bởi vậy, trong đề án đặc biệt chú trọng đến phát triển nhân lực cho các lĩnh vực như: đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao người DTTS ngành sức khoẻ, công nghệ thông tin, nông nghiệp, tài chính- ngân hàng, đào tạo giáo viên rất cần.

Như vậy, sẽ giải quyết được bài toán khát nguồn nhân lực cao cho các ngành này như hiện nay đồng thời những người con của bản làng như chúng em không chỉ yên tâm học tập ở bậc đại học mà cao học, nghiên cứu sinh cũng sẽ thuận lợi hơn để quay trở về quê hương cống hiến.

Cô Nguyễn Thanh Huyền – giáo viên chủ nhiệm đánh giá: “Dung là một học sinh ngoan, chăm chỉ, ý thức tốt và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc được giao, gương mẫu trong các hoạt động, được thầy cô và bạn bè rất tin tưởng và yêu mến. Bản thân em luôn có ý chí vươn lên trong học tập và hoàn cảnh. Gia đình em có hai chị em sinh đôi cùng học trong trường, cả 2 đều chăm ngoan và học tập đạt kết quả tốt. Trong cuộc sống nội trú Dung sống hòa nhã, đoàn kết với bạn bè. Ba năm học Dung có năng khiếu và yêu thích học văn, tuy nhiên vẫn đầu tư các môn Sử, Địa và học thêm môn toán để có cơ hội xét tuyển theo nhiều khối khác nhau”.

Tác giả: Đức Duy - Quỳnh Chi

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn