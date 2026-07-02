8 nữ sinh bị buộc tội phóng hỏa khiến 16 bạn học tử vong

Các cáo buộc xuất phát từ vụ hỏa hoạn xảy ra tại Học viện Nữ sinh Utumishi vào ngày 28/5 ở thị trấn Gilgil (hạt Nakuru), khiến 16 nữ sinh từ 15 đến 18 tuổi thiệt mạng và 79 người khác bị thương.

Cục Điều tra Hình sự thông báo 8 học sinh của trường đã bị bắt ngày 29/5. Tất cả đều được hỗ trợ pháp lý và lưu trú tại một cơ sở chăm sóc trẻ em trong ba tuần sau đó.

Ngày 24/6, Văn phòng Giám đốc Công tố Kenya (ODPP) quyết định khởi tố 8 nữ sinh, mỗi người phải đối mặt với 16 tội danh giết người. Các bị cáo vị thành niên được một nhóm bác sĩ tâm thần đánh giá đủ điều kiện hầu tòa.

Tại Tòa Thượng thẩm Kibera vào ngày 1/7, 8 nữ sinh không nhận tội đối với cáo buộc giết người.

Đám cháy bùng phát vào khoảng 1h (giờ địa phương) và thiêu rụi một khu ký túc xá có khoảng 220 học sinh. Ảnh: Reuters

Theo bên công tố, 8 nữ sinh bị cáo buộc cùng gây ra cái chết của 16 bạn học tại trường. Các cuộc điều tra đã thu được bằng chứng đáng kể liên kết mỗi bị cáo với việc lập kế hoạch và thực hiện các hành vi phi pháp dẫn đến vụ hỏa hoạn.

Công tố viên đề nghị không cho các bị cáo bảo lãnh tại ngoại vì tính chất nghiêm trọng của tội ác, đồng thời vì sự an toàn của chính họ. Cơ quan công tố lập luận rằng nếu được trả tự do vào thời điểm này, các nữ sinh sẽ phải đối mặt với nguy cơ đáng kể bị trả thù, quấy rối, kỳ thị, bị đám đông tự ý trừng phạt và các hình thức gây hại khác do vụ việc đang nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng.

Để bảo vệ danh tính của trẻ vị thành niên, tòa án ra lệnh chỉ được gọi các bị cáo bằng một mã ẩn danh trong suốt quá trình tố tụng. Tòa án cũng nghiêm cấm công bố tên, ảnh, video, bản ghi âm, thông tin trường học, địa chỉ cư trú hoặc bất kỳ thông tin nào khác có khả năng xác định danh tính của trẻ vị thành niên hoặc các thành viên gia đình trực hệ của họ.

Những hàng quan tài của các nạn nhân vụ hỏa hoạn ở Học viện Nữ sinh Utumishi trong lễ tưởng niệm ngày 12/6. Ảnh: Reuters

Vụ việc tại Học viện Nữ sinh Utumishi là một trong những vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nặng nề nhất trong lịch sử Kenya.

Nhà chức trách đã phải lập một nhà xác tạm thời để chứa thi thể và lấy mẫu ADN từ cha mẹ của một số học sinh để xác định danh tính nạn nhân.

Tại lễ tưởng niệm ngày 12/6, một số thành viên gia đình nạn nhân gục ngã và ngất xỉu, phải được khiêng ra khỏi hội trường vì quá đau buồn.

Trong vài năm gần đây, các vụ cháy trường nội trú xảy ra thường xuyên hơn ở Kenya, khi sự bất mãn của học sinh về vấn đề kỷ luật và điều kiện sống không ngừng gia tăng. Nhiều vụ cháy trong số này được xác định là do học sinh cố ý phóng hỏa. Chỉ hai năm trước, ít nhất 21 người thiệt mạng trong một vụ cháy ký túc xá ở miền trung Kenya.

Vụ hỏa hoạn trường học gây thương vong lớn nhất ở Kenya xảy ra vào năm 2001, khi 67 học sinh thiệt mạng tại hạt Machakos, do một số học sinh phóng hỏa đốt ký túc xá.

Báo cáo đánh giá việc tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn của trường học năm 2024 do Bộ Giáo dục nước này thực hiện cho thấy hầu hết các trường "đều có ký túc xá với cửa sổ gắn song sắt, chỉ có một lối thoát hiểm và cửa ra vào mở hướng vào bên trong, do đó ảnh hưởng đến sự an toàn của người cư trú".

Tình trạng quá tải cũng khá phổ biến ở các trường học. Sau cuộc rà soát, Bộ Giáo dục cho biết đã đóng cửa "348 trường học ngay lập tức".

Tác giả: Tuệ Anh

Nguồn tin: vnexpress.net