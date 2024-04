Nữ nhân viên quán massage chết tức tưởi vì chiếc điện thoại lấy trộm

Theo hồ sơ vụ án, một tối giữa tháng 5/2023, Công an huyện Việt Yên, Bắc Giang nhận được tin báo về việc có nữ nhân viên quán massage tại thị trấn Nếnh bị đâm đang cấp cứu trong bệnh viện. Khi cơ quan công an tới nơi, cô gái này đã tử vong. Nguyên nhân chết được xác định là do mất máu cấp với vết thương ở chân. Công tác khám nghiệm cho thấy, nữ nạn nhân bị đâm bởi vật sắc nhọn gây đứt động mạch. Hiện trường xảy ra vụ việc là quán massage do Phạm Thị Ngần (SN 1983) làm chủ. (Quán massage nơi xảy ra sự việc)