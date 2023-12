Cái chết tức tưởi của nữ chủ quán cà phê sau khi “vui vẻ" với khách

Thông tin nhanh chóng được trình báo cho cơ quan chứa năng. Công an huyện Cần Giuộc, phối hợp với Công an tỉnh Long An nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường để điều tra. Xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản, đồng thời tập trung lực lượng, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an tập trung điều tra, truy bắt đối tượng. (Ảnh minh họa, nguồn internet)