Nữ nhân viên nhanh trí kéo thắng xe khi phát hiện tài xế xe buýt đột quỵ

Ngày 14/1, Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi bàn giao thi thể ông C.M.T. (SN 1984) cho người nhà đem về lo hậu sự.

Ông T. là tài xế của Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang chạy xe buýt có trợ giá số 85, tuyến Bến xe An Sương - KCN Nhị Xuân. Khoảng 6h30 cùng ngày, ông T. điều khiển xe buýt BKS 50E-208… lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bứa thì đột quỵ, buông cả 2 tay khi đang lái xe.

Nữ nhân viên xe buýt nhanh trí kéo thắng tay khi phát hiện tài xế bị đột quỵ.

Phát hiện tài xế T. có dấu hiệu bất thường, xe buýt va quẹt với dải phân cách, nữ nhân viên đã nhanh trí chạy đến khu vực buồng lái kéo thắng tay để xe dừng lại tránh các sự cố đáng tiếc. Nữ nhân viên xe buýt cùng một hành khách tiến hành sơ cứu cho tài xế T. đồng thời gọi điện báo với cấp cứu.

Tài xế được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Xe cấp cứu đến hiện trường đưa ông T. vào bệnh viện, tuy nhiên nạn nhân không qua khỏi. Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng và đơn vị vận hành đã kịp thời phối hợp xử lý hiện trường, đảm bảo an toàn giao thông và tổ chức giải tỏa phương tiện theo đúng quy định.

