Nữ nhân viên bảo hiểm chiếm đoạt 500 triệu đồng của khách hàng rồi bỏ trốn

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện Mai Hương Lý (SN 1989, đăng ký thường trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), nhân viên Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas (MBLA), có địa chỉ tại tòa nhà số 21, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội có dấu hiệu của hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của một số khách hàng.

Cụ thể, khoảng tháng 11/2024, trong khi đang làm việc tại tỉnh Lào Cai, Lý đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin của một số khách hàng khi đến giao dịch tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) - Chi nhánh Lào Cai, địa chỉ số 119, đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai để giữ lại thẻ đa năng của họ. Sau đó, Lý thực hiện việc rút tiền trong tài khoản của khách hàng, sử dụng vào mục đích tiêu dùng cá nhân.

Mai Hương Lý được triệu tập đến cơ quan Công an làm việc.



Sau khi nắm bắt thông tin, Công an tỉnh Lào Cai tiến hành xác minh, triệu tập Lý đến trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, bước đầu Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Lào Cai xác định, bằng thủ đoạn nêu trên, Lý đã chiếm đoạt của 11 khách hàng tại tỉnh Lào Cai với tổng số tiền là hơn 500 triệu đồng. Đối tượng Lý đã hoàn trả cho người bị hại 50 triệu đồng, số còn lại chưa khắc phục được, sau đó bỏ trốn về Hà Nội.

Nhận định hành vi của Lý có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời nhằm thu hồi tài sản cho người bị hại, ngày 14/3, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Lào Cai đã bàn giao hồ sơ vụ việc và đối tượng Lý cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai điều tra theo thẩm quyền.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Mai Anh

Nguồn tin: cand.com.vn