Nữ giám đốc chiếm đoạt hơn 4,6 tỷ đồng của công ty để đầu tư tiền ảo

Công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Thị Hà Xuyên. Ảnh: Công an

Ngày 5/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) tống đạt Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Thị Hà Xuyên (36 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”. Đồng thời, công an cũng khám xét nơi ở của Xuyên tại phòng 1119 chung cư FPT Plaza2 (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn).

Kết quả điều tra bước đầu xác định, năm 2016, ông L.H.B (54 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) muốn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam nên thông qua Xuyên nhờ làm thủ tục thành lập 2 công ty.

Trong đó, Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ KSTC VINA (Công ty KSTC), với vốn điều lệ 2 tỷ đồng, ông L.H.B thỏa thuận để cho Xuyên đứng tên là chủ sở hữu kiêm người đại diện theo pháp luật với chức danh Giám đốc.

Còn Công ty TNHH MTV KESAN TEX-CHEM Việt Nam (gọi tắt là Công ty KESAN), vốn điều lệ 2,2 tỷ đồng thì ông L.H.B là người đại diện pháp luật với chức danh Tổng Giám đốc.

Cả 2 doanh nghiệp trên đều đăng ký địa chỉ kinh doanh tại tòa nhà ở đường Hàn Thuyên (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Sau khi thành lập hai công ty, do không thường xuyên có mặt tại Việt Nam, nên ông L.H.B ký thêm quyết định bổ nhiệm Xuyên giữ chức vụ Giám đốc điều hành thêm Công ty KESAN.

Theo nhiệm vụ được giao, Xuyên được quyền ký kết các chứng từ giao dịch với ngân hàng, hải quan và các cơ quan chức năng sở tại.

Để phục vụ hoạt động kinh doanh, đầu tháng 11/2019, Xuyên mở 2 tài khoản thanh toán hai công ty tại một Chi nhánh ngân hàng ở Đà Nẵng và được quyền thay mặt ông L.H.B thực hiện các giao dịch ngân hàng.

Hàng tuần và tháng, Xuyên phải gửi báo cáo chi tiêu bằng tiếng Hàn Quốc và bản sao kê tài khoản ngân hàng bằng tiếng Việt qua email cho ông L.H.B.

Tuy nhiên, từ tháng 9/2020 đến tháng 5/2023, nhận thấy ông L.H.B không chú ý quản lý tiền, do được giao quản lý tài khoản ngân hàng nên Xuyên đã nhiều lần tự ý rút tiền trong 2 tài khoản này ra để dùng vào việc đầu tư, kinh doanh bất động sản, tiền ảo... của cá nhân.

Do quá trình đầu tư bị thua lỗ, dẫn đến thâm hụt tiền của 2 công ty trên. Để che giấu hành vi của mình, mỗi khi gửi báo cáo tuần, Xuyên đã dùng các “chiêu bài” để qua mặt ông L.H.B như điều chỉnh số liệu tiền mặt và tiền trong tài khoản, chỉnh sửa số liệu các giao dịch trong sao kê tài khoản ngân hàng cho phù hợp với số tiền đã báo cáo hàng tuần... Tổng số tiền Xuyên đã chiếm đoạt của 2 công ty tại thời điểm bị phát hiện là hơn 4,6 tỷ đồng.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hoàng Vinh

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn