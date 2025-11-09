Nữ diễn viên hài từng làm nhiều nghề để kiếm sống, giờ làm chủ khách sạn, lập sẵn di chúc ở tuổi 44

Nữ danh hài từng làm nhiều nghề để kiếm sống

Danh hài Kiều Linh sinh năm 1981, là gương mặt quen thuộc ở nhiều sân khấu và các chương trình hài kịch trên truyền hình. Trước khi nổi tiếng, ít ai biết Kiều Linh cũng từng trải qua khoảng thời gian khó khăn. Vốn xuất thân trong một gia đình khá giả nhưng khoảng từ năm 2003, gia đình Kiều Linh rơi vào tình cảnh khó khăn.

Kiều Linh được yêu mến bởi nét duyên dáng cùng chất giọng khàn.

Thời điểm này, chị phải đi làm đủ nghề để kiếm sống như: nhân viên phục vụ bàn, bán cà phê, bán hàng siêu thị… Ban đêm, Kiều Linh tranh thủ học tiếng Anh tại chức để mong kiếm được một nghề phụ giúp gia đình.

Trong một lần đi xem kịch, Kiều Linh thích làm diễn viên nên cố gắng xin các đạo diễn. Sau đó, chị được giao đóng một vai quần chúng rất nhỏ. Trong thời gian này, Kiều Linh đã gặp được nghệ sĩ Mai Sơn và được anh giúp đỡ đưa đi diễn ở các sân khấu, tụ điểm trong thành phố.

Nhờ vai diễn đầu tiên trong vở hài kịch Bác sĩ dỏm, Kiều Linh bắt đầu được chú ý. Sau hơn 20 năm làm nghệ thuật, chị đã chinh phục khán giả bằng những vai diễn duyên dáng, gây ấn tượng với dáng người nhỏ bé, chất giọng khàn đặc trưng.

Kiều Linh có sở thích nuôi thú cưng.

Nhiều năm qua, nữ diễn viên tạm ngưng diễn xuất để tập trung cho kinh doanh và quản lý trung tâm cưu mang thú cưng. Song thỉnh thoảng cô vẫn tham gia các dự án nghệ thuật của đồng nghiệp thân thiết.

Vai diễn ấn tượng của Kiều Linh trong phim Nhà gia tiên của Huỳnh Lập.

Gần nhất, Kiều Linh góp mặt trong phim Mai (2024) của Trấn Thành và Nhà gia tiên của Huỳnh Lập. Trong Nhà gia tiên, cô đảm nhận vai cô Tư, một người phụ nữ độc đoán, luôn muốn giành hết tài sản trong gia đình. Bộ phim đánh dấu sự trở lại ấn tượng của Kiều Linh trên màn ảnh rộng.

Giữ mối quan hệ tri kỷ với chồng cũ, tuổi 44 lập sẵn di chúc

Có sự nghiệp nghệ thuật khởi sắc nhưng Kiều Linh đã trải qua nhiều biến cố trong hôn nhân và đời tư. Năm 2008, Kiều Linh kết hôn với nghệ sĩ Mai Sơn, người hơn cô 20 tuổi.

Kiều Linh và chồng cũ - nghệ sĩ Mai Sơn.

Những ngày đầu về chung nhà, cuộc hôn nhân của cả hai gặp không ít sóng gió vì chênh lệch tuổi tác. Từng khiến khán giả ngưỡng mộ, song cả hai chỉ gắn bó được 12 năm, đến năm 2020 cả hai quyết định ly hôn do khác biệt về tính cách và lối sống. Họ không có con chung.

Dù không còn là vợ chồng, Kiều Linh và Mai Sơn vẫn dành cho nhau sự tôn trọng, xem nhau như tri kỷ, hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống.

Sau khi ly hôn, Kiều Linh từng tâm sự không sợ cảm giác cô độc, chọn cuộc sống độc thân tới già. Trải lòng thêm về việc này, nghệ sĩ nói nhiều người thương cảm vì sợ chị sẽ phải sống cô độc, đơn côi, không chồng con. Với Kiều Linh, đây là số phận của mình và thấy mọi thứ rất an yên.

Cô có cuộc sống ổn định nhờ công việc kinh doanh...

Về tài chính, Kiều Linh chia sẻ, cô có kinh tế ổn định nhờ kinh doanh mỹ phẩm và cho thuê bất động sản, giúp cô sống dư dả và không lo lắng về tuổi già.

Điều đặc biệt là Kiều Linh đã lập sẵn di chúc ở tuổi 44. Cô tiết lộ lý do rằng việc lập di chúc sớm giúp cô yên tâm về tương lai, đảm bảo tài sản được phân chia hợp lý cho gia đình và hoạt động từ thiện.

Nói về lý do không mở lòng đón nhận tình yêu mới, Kiều Linh khẳng định bản thân không khép kín sau những tổn thương. Chị thấy mình "không còn mong cầu tình yêu vì sống một mình vẫn ổn".

Kiều Linh cưu mang hàng trăm chú chó bị bỏ rơi.

Hiện tại, Kiều Linh sống ở TP.HCM, song chị mở một trung tâm cưu mang hơn 400 chú chó tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Bên cạnh đó, chị còn kinh doanh khách sạn tại Đà Lạt. Vì vậy, Kiều Linh phải đi lại liên tục giữa 3 nơi để quán xuyến mọi thứ.

Kiều Linh thừa nhận không quá giàu nhưng sống thoải mái. Chị có đủ khả năng lo cho gia đình cuộc sống ấm no, chọn tham gia nghệ thuật mỗi khi thấy nhớ nghề.

