Nữ cộng tác viên công ty môi giới lao động lừa tiền tỷ

Ngày 7/2, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, cho biết đang tìm bị hại liên quan vụ án hình sự lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài do Lương Thị Hoài (sinh năm 1989, ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) gây ra.

Theo tài liệu điều tra, tháng 6/2019, ông Đào Quốc Vinh (sinh năm 1983, trú phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thành lập và làm giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần dịch vụ Đầu tư quốc tế Vinacom Việt Nam (địa chỉ số 18, ngõ 643/1 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1 quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Thực tế, công ty này hoạt động ở quận Nam Từ Liêm.

Công ty này không được cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, nhưng ông Đào Quốc Vinh đã chỉ đạo, giao việc cho bà Lương Thị Hoài (là cộng tác viên làm việc tại văn phòng công ty) tư vấn, giới thiệu đơn hàng diện visa kỹ sư, thực tập sinh của công ty cho các lao động, thu hồ sơ, thu tiền của các công dân để làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản.

Từ tháng 8/2019 đến tháng 4/2020, bà Lương Thị Hoài đứng ra thu hồ sơ và tổng số tiền trên 1 tỷ đồng của một số nạn nhân, hứa làm thủ tục, hồ sơ theo đơn hàng visa kỹ sư, thực tập sinh cho các công dân khác sang Nhật Bản. Tuy nhiên, công ty này không thực hiện cam kết nên các bị hại đã gửi đơn trình báo Công an quận Nam Từ Liêm.

Tại cơ quan công an, bà Hoài khai công ty không được cấp giấy phép đưa người Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài, không có khả năng đưa người đi lao động nước ngoài. Tuy nhiên, công ty vẫn làm thủ tục visa cho các lao động và giới thiệu, tư vấn cam kết hứa hẹn làm thủ tục hồ sơ cho họ đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản.

Bà Hoài khai trong số tiền chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của các nạn nhân, người phụ nữ này đã chuyển cho ông Đào Quốc Vinh 400 triệu đồng. Số tiền 500 triệu còn lại, bà Hoài dùng để mua găng tay và chi tiêu cá nhân, không có khả năng trả lại.

Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố bị can đối với Lương Thị Hoài về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, theo lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm, ông Đào Quốc Vinh cũng khai có nhận hơn 400 triệu đồng từ Lương Thị Hoài chuyển vào tài khoản của mình. Từ đó, cơ quan công an đang thu thập chứng cứ để làm rõ hành vi của ông Đào Quốc Vinh và người liên quan khác.

