Nữ ca sĩ bị rắn độc cắn tử vong khi đang ngủ

Mới đây, tờ PEOPLE đưa tin ca sĩ Ifunanya Nwangene qua đời sau một tai nạn thương tâm liên quan đến rắn độc. Thông tin được dàn hợp xướng nơi cô hoạt động xác nhận, cho biết nữ ca sĩ trút hơi thở cuối cùng vào ngày 31/1 tại một bệnh viện ở Nigeria.

Trong thông báo chính thức, dàn hợp xướng bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước sự mất mát này. Đại diện dàn hợp xướng nhấn mạnh Ifunanya là một tài năng đang trên đà tỏa sáng, ở giai đoạn sẵn sàng mang tiếng hát và cá tính âm nhạc của mình vươn ra thế giới. "Giọng ca và tinh thần của cô ấy sẽ còn mãi trong trái tim của những người yêu mến", thông điệp chia sẻ khiến nhiều khán giả không khỏi nghẹn ngào.

Nữ ca sĩ Ifunanya Nwangene.

Theo lời kể của một người bạn thân trong cuộc trao đổi với BBC, sự việc xảy ra khi Ifunanya đang ngủ trong căn hộ riêng tại Abuja. Nữ ca sĩ bất ngờ tỉnh giấc vì cơn đau dữ dội và phát hiện mình đã bị rắn cắn. Sau đó, người ta tìm thấy hai con rắn bên trong căn hộ của cô, làm dấy lên sự hoang mang và xót xa trong dư luận.

Ban đầu, Ifunanya được đưa đến một phòng khám gần nhà để cấp cứu. Tuy nhiên, do cơ sở này không có huyết thanh kháng nọc rắn, cô buộc phải chuyển gấp đến bệnh viện. Thời điểm đó, nữ ca sĩ gần như không thể nói, chỉ còn khả năng ra hiệu bằng tay và gặp nhiều khó khăn trong việc hô hấp. Dù các bác sĩ đã nỗ lực hết sức để giành giật sự sống cho cô, Ifunanya vẫn không thể qua khỏi, để lại niềm tiếc nuối khôn nguôi cho gia đình, bạn bè và giới nghệ sĩ.

Ifunanya Nwangene được khán giả biết đến với phong cách âm nhạc độc đáo, kết hợp giữa jazz và opera, một sự pha trộn hiếm gặp trong thị trường âm nhạc đại chúng. Tên tuổi của cô bắt đầu được chú ý rộng rãi khi tham gia chương trình The Voice, nơi cô gây ấn tượng mạnh với màn trình diễn ca khúc "Take a Bow" của Rihanna. Dù dừng chân ở vòng Knockout, Ifunanya vẫn chinh phục được đông đảo khán giả và giới chuyên môn, trở thành một trong những gương mặt được kỳ vọng sẽ bứt phá trong tương lai.

Sự ra đi của Ifunanya không chỉ khép lại một hành trình nghệ thuật còn dang dở, mà còn để lại khoảng trống lớn trong lòng những người yêu mến giọng hát và con người cô.

