Nữ ca sĩ phải đi hát quán cà phê: "Tôi nhặt từng đồng bạc lẻ"

Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ trẻ Đào Kỳ Anh. Dù tuổi đời còn rất trẻ, Đào Kỳ Anh đã sớm ghi dấu ấn trên con đường nghệ thuật bằng sự bền bỉ, nỗ lực không ngừng và niềm đam mê ca hát mãnh liệt.

Đào Kỳ Anh

Tại chương trình tuần này, nữ ca sĩ chia sẻ về con đường sự nghiệp: "Là con một trong gia đình, tôi từng vấp phải không ít sự do dự từ ba mẹ khi bày tỏ mong muốn theo nghệ thuật.

Trong quan niệm của cha mẹ tôi, con đường ca hát luôn tiềm ẩn sự chông chênh, đòi hỏi nhiều đánh đổi và không dễ chạm tới thành công. Chính vì vậy, ở giai đoạn đầu, gia đình chưa thật sự ủng hộ lựa chọn của tôi. Nhưng bằng sự nghiêm túc và quyết tâm theo đuổi đam mê đến cùng, tôi dần nhận được sự thấu hiểu và ủng hộ từ ba mẹ.

Ngày từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, văn nghệ tại địa phương và thường xuyên biểu diễn. Tôi chọn theo học ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Văn Hiến, một ngành học được xem là ổn định để an lòng cha mẹ, nhưng cơ duyên với âm nhạc vẫn không ngừng tìm đến tôi.

Việc giành ngôi vị Quán quân cuộc thi Tiếng hát Sinh viên của trường đã trở thành bước ngoặt quan trọng, mở ra cho tôi cơ hội tham gia các cuộc thi cấp thành phố, nhận lời mời biểu diễn và dần xuất hiện trong các chương trình truyền hình.

Những ngày đầu bước chân vào nghệ thuật, tôi phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Không xuất thân từ gia đình có điều kiện dư dả, tôi phải tự mình trang trải mọi chi phí, từ trau dồi chuyên môn đến đầu tư trang phục, hình ảnh.

Tôi phải đi hát quán cà phê, nhặt từng đồng bạc lẻ. Thế nhưng, với tôi, đó là quãng thời gian đáng quý để tích lũy kinh nghiệm và nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc thuần khiết.

Một trong những kỷ niệm không thể quên của tôi là quãng thời gian hoạt động cùng nhóm nhạc 4 One Band. Những sân khấu cà phê nhỏ, những buổi tập luyện sau giờ làm hay những khoảnh khắc đồng hành cùng đồng đội đã trở thành nền tảng quan trọng giúp tôi trưởng thành hơn trong nghề.

Khi quyết định hoạt động độc lập, tôi hiểu rằng bản thân cần bản lĩnh hơn, nỗ lực nhiều hơn để không phụ sự tin tưởng và ủng hộ của những người luôn ở phía sau.

Khi con đường nghệ thuật dần ổn định, gia đình cũng hoàn toàn an tâm và ủng hộ lựa chọn của tôi. Dù có những dịp lễ Tết không thể sum họp vì lịch diễn, nhưng cha mẹ tôi vẫn vui vì thấy con gái được làm công việc mình yêu thích, được khán giả đón nhận và yêu thương".

Tác giả: Tùng Ninh

Nguồn tin: Thanh niên Việt