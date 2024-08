NÓNG: Nam Thư họp báo thừa nhận bị tống tiền và công khai giấy xét nghiệm sử dụng chất kích thích

Chiều 5/8, Nam Thư đã chính thức lộ diện và lần đầu lên tiếng về scandal lớn nhất sự nghiệp. Trong buổi gặp gỡ truyền thông, Nam Thư cùng với đại diện công ty mình có mặt để giải đáp về những ồn ào gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tên tuổi nữ diễn viên trong thời gian qua.

Lần đầu tiên xuất hiện kể từ khi drama nổ ra, Nam Thư chọn bộ trang phục lịch sự, gây chú ý với thần sắc trông khá mệt mỏi. Trong buổi làm việc, đại diện Nam Thư chiếu trực tiếp hình ảnh và video bằng chứng tài khoản Zyy Doo - người đã tố Nam Thư ngoại tình - đã nhắn tin tống tiền nữ diễn viên.

Trong hình ảnh được phía Nam Thư công khai, tài khoản Zyy Doo đã liên tục gửi tin nhắn yêu cầu Nam Thư chuyển về tài khoản 500 triệu đồng để kết thúc vụ việc. Gây chú ý, tin nhắn của Zyy Doo còn có nội dung hăm dọa nếu Nam Thư không chuyển tiền sẽ đăng tải những clip nhạy cảm trên mạng về để gán ghép cho nữ diễn viên.

Phía Nam Thư gặp gỡ truyền thông lên tiếng về ồn ào

Đại diện của Nam Thư lên tiếng trong buổi làm việc: "Zyy Doo thừa nhận đã dựng nên câu chuyện để yêu cầu Nam Thư chuyển 500 triệu đồng qua số tài khoản. Chủ tài khoản Zyy Doo nhắn tin cho Nam Thư thừa nhận dựng chuyện để lôi kéo cộng đồng mạng, qua đó chúng tôi đủ cơ sở khẳng định rằng những tin nhắn trên Zalo được lan truyền trên MXH là không liên quan đến Nam Thư".

Để đảm bảo tính minh bạch và pháp lý cho tin nhắn mà tài khoản Zyy Doo gửi đến, phía Nam Thư đã lập vi bằng. Ngoài ra trong buổi làm việc, nữ diễn viên cũng phủ nhận thông tin sử dụng chất kích thích.

Nam Thư chính thức lộ diện và có buổi gặp gỡ truyền thông để lên tiếng về ồn ào tình ái

Nữ diễn viên gây chú ý bởi thần sắc mệt mỏi sau thời gian vướng lùm xùm

Cũng trong ngày 5/8, Nam Thư có động thái trên MXH sau nửa tháng "mất tích". Nữ diễn viên mở lại trang cá nhân có 1,8 triệu người theo dõi, sau đó liên tục có 2 bài đăng là thay ảnh đại diện và ảnh bìa cho Fanpage. Truy cập vào Facebook "Trần Nam Thư" có gần 900 nghìn người theo dõi, tài khoản cũng đã được mở trở lại sau thời gian dài bị khóa. Sự trở lại này của nữ diễn viên khiến cư dân mạng thổi bùng bàn tán.

Nam Thư chính thức lên tiếng về ồn ào tình ái sau khi trở lại MXH

Tối muộn 4/7, một tài khoản MXH là Z.D bất ngờ đăng đàn tố Nam Thư có mối quan hệ ngoài luồng với đàn ông có gia đình. Đính kèm theo lời khẳng định này là hình ảnh được cho là bằng chứng cho việc nữ diễn viên từng đến homestay ở Đà Lạt và nhắn tin qua lại với chồng của Z.D. Bài đăng trên nhanh chóng trở thành đề tài được bàn luận trên khắp các diễn đàn MXH.

Phía đại diện của Nam Thư phát thông cáo phủ nhận chuyện liên quan đến ồn ào trên MXH nhưng lùm xùm vẫn cứ rầm rộ. Phía Z.D - người tố Nam Thư ngoại tình với chồng mình - vẫn liên tục có nhiều chia sẻ ẩn ý, thậm chí còn khẳng định có những bằng chứng được cho là về việc chồng cô và Nam Thư qua lại. Dù đây là thông tin một chiều chưa xác thực nhưng Nam Thư vẫn liên tục bị réo tên.

Trên khắp các diễn đàn MXH, nhiều bài đăng chỉ trích hướng về phía Nam Thư. Cư dân mạng còn "đào" lại nhiều phát ngôn của nữ diễn viên và bàn tán với chiều hướng tiêu cực. Trước "cơn bão" dư luận, Nam Thư lần lượt khóa Facebook cá nhân và Fanpage chính thức trong gần 1 tháng qua.

Ồn ào tình ái khiến tên tuổi Nam Thư bị ảnh hưởng nghiêm trọng

