NÓNG: Bắt nhiều cán bộ ở An Giang

Sáng 4-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp cùng đơn vị chức năng thi hành các quyết định và lệnh bắt tạm giam đối với 4 bị can cùng ngụ huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) do có liên quan đến hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Mua bán hóa đơn trái phép" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại địa phương này.

Lực lượng chức năng khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Thiền

Bị can Đặng Trương Minh Thiền

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Đặng Trương Minh Thiền (SN 1981; Giám đốc Công ty TNHH tư vấn - Xây dựng Nam Thịnh Tiến) về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tuấn Minh (SN 1987; Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Chợ Mới) và Nguyễn Thanh Tâm (SN 1988; Giám đốc Công ty TNHH Thịnh Phát Build) cùng về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và Lăng Thanh Phong (SN 1975; Phó phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Chợ Mới) về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Qua khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị liên quan đến vụ án.

Lực lượng chức năng làm việc với bị can Lăng Thanh Phong

Bị can Nguyễn Tuấn Minh ký nhận các quyết định và lệnh

Lực lượng công an thi hành lệnh khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Thanh Tâm

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Tâm giúp sức cho Trần Hữu Đức (Chủ tịch UBND xã Tấn Mỹ) lập hồ sơ quyết toán khống công trình, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 485 triệu đồng. Bị can Phong thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định hồ sơ đối với nhiều công trình, việc làm này đã gây thiệt hại ngân sách nhà nước trên 1,8 tỉ đồng.

Còn Thiền không thực hiện giám sát thi công các công trình, để các đối tượng liên quan lập khống hồ sơ xây dựng và chiếm đoạt trên 703 triệu đồng. Ngoài ra, Thiền còn giúp sức cho Đức và Tâm trong việc thỏa thuận lập hồ sơ quyết toán khống công trình…

Riêng bị can Minh lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để tham gia chỉ đạo lập khống chứng từ, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước trên 337 triệu đồng.

