Thành quả đặc biệt của nữ diễn viên Vân Trang bên trong biệt thự rộng lớn

Diễn viên Vân Trang là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh nhờ lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc cùng nhan sắc dịu dàng, đằm thắm.

Năm 2016, cô lên xe hoa với ông xã doanh nhân hơn 6 tuổi. Sau gần một thập kỷ gắn bó, Vân Trang đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng và 4 nhóc tỳ đáng yêu.

Hiện gia đình Vân Trang sinh sống trong căn biệt thự rộng 1.000m² tại Tp.HCM, nổi bật với thiết kế hiện đại, tiện nghi và ngập tràn cây xanh. Không chỉ vậy, vợ chồng cô còn sở hữu một khu resort sinh thái rộng tới 50.000m² ở Đồng Tháp. Không gian nơi đây mang đậm vẻ đẹp mộc mạc của miền Tây với cây cối xanh mát, sông nước hiền hòa cùng những công trình làm từ gỗ, tre, nứa, tạo cảm giác bình yên và thư thái ở mọi góc nhìn.

Biệt thự phố 1.000m2 được Vân Trang chăm sóc kỹ lưỡng, trồng nhiều cây xanh. Vân Trang cho biết, cô rất thích cây monstera.

Mới đây, Vân Trang hào hứng chia sẻ thành quả sau 3 năm tự tay trồng và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên biệt thự. Loạt ảnh ghi lại khu vườn ngập tràn sắc xanh. Dù là biệt thự nằm giữa khu dân cư tại Tp.HCM, không gian sống của Vân Trang vẫn mang đến cảm giác như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ với cây cối bao phủ khắp sân vườn. Những hình ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ bởi không gian sống xanh mát, gần gũi với thiên nhiên.

Căn biệt thự này đang là nơi nữ diễn viên sinh sống cùng chồng và các con. Cơ ngơi gây ấn tượng với gam màu trắng thanh lịch cùng lối thiết kế mang đậm tinh thần nghỉ dưỡng, tạo cảm giác thư thái như một resort thu nhỏ giữa lòng thành phố.

Bên trong biệt thự, nội thất chủ yếu được làm từ gỗ với thiết kế tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng và ấm cúng. Không gian phòng khách rộng rãi, nổi bật với trần cao và hệ cửa kính lớn giúp đón trọn ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác thoáng đãng. Khu vực bếp và phòng khách được thiết kế liên thông theo phong cách mở, vừa tăng sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình, vừa giúp tổng thể ngôi nhà thêm rộng rãi và tiện nghi.

Biệt thự 1.000m² của gia đình Vân Trang.

Là người yêu thiên nhiên nên khắp nơi trong biệt thự của gia đình Vân Trang đều ngập tràn cây hoa rực rỡ sắc màu.

Điểm đặc biệt bên trong căn biệt thự chính là mật độ cây xanh dày đặc. Từ những hàng cây lớn tạo bóng mát đến các loại cây cảnh, hoa và tiểu cảnh đều được sắp xếp hài hòa, biến khuôn viên trở thành nơi thư giãn lý tưởng cho cả gia đình.

"Buổi sáng bình yên khoe vườn cây mình đã tự tay trồng - phụ trồng, sau 3 năm. Lúc mình về già làm ơn có ai đó bắt mình lên rừng lên núi sống được hôn, chứ mình thích được an hưởng tuổi già ở trên núi trên non giữa thiên nhiên rừng rậm đồ lắm á. Mình thích khí hậu mát mát lành lạnh lắm luôn, mình già nhưng vẫn thích chill chill hoàng hôn rồi bình minh các kiểu", nữ diễn viên hài hước chia sẻ.

Ngay sau khi những hình ảnh được đăng tải, đông đảo khán giả đã để lại nhiều bình luận ngưỡng mộ. Nhiều người cho rằng khu vườn của Vân Trang đẹp như một resort, mang lại cảm giác chữa lành và bình yên. Không ít ý kiến bày tỏ sự thích thú trước lối sống gần gũi thiên nhiên của nữ diễn viên, đồng thời khen ngợi cô là người khéo léo, biết chăm chút tổ ấm.

Resort sinh thái rộng 50.000m² ở Đồng Tháp.

Vân Trang sinh năm 1990, là một trong những gương mặt được yêu thích của sân khấu và màn ảnh Việt. Về đời tư, hiện cô có hôn nhân viên mãn, tròn 10 năm bên chồng. Tháng 1/2026, cặp đôi đã tổ chức tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới trong không khí ấm cúng với sự góp mặt của người thân, bạn bè và các con.

Dù bận rộn với công việc nghệ thuật, nữ diễn viên vẫn ưu tiên dành thời gian chăm sóc gia đình, đồng hành cùng các con trong học tập và cuộc sống. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, từ việc nấu ăn, làm vườn đến những chuyến du lịch cùng người thân.

Vợ chồng Vân Trang.

Song song với cuộc sống riêng viên mãn, Vân Trang vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn. Cô liên tục góp mặt trong các dự án phim truyền hình, điện ảnh cũng như sân khấu, cho thấy sự nghiêm túc với nghề sau nhiều năm hoạt động. Nữ diễn viên được đánh giá cao nhờ khả năng biến hóa trong nhiều dạng vai và tinh thần làm việc chuyên nghiệp.

Tác giả: T.Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn