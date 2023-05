Nỗi đau đớn và bất lực của ông bố, bà mẹ nhìn con vào tù

Ngày xét xử bị cáo Lô Văn Hải, SN 1985, trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Lang Thanh Quyền, SN 1999, trú tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy trời nắng như dổ lửa.

Để động viên con bà M.T.M., 66 tuổi, mẹ của Hải và ông L.V.Th., bố của Quyền có mặt từ sáng sớm. Có lẽ vì tuổi cao và ít đi ra khỏi địa phương nên bà M. bị say xe. Bà khó nhọc bước lên toà với khuôn mặt xanh lét. Nhìn thấy Hải, bà M. rơm rớm nước mắt.

Theo bà M., vợ chồng bà có 4 người con thì Hải và em trai vướng vào tù tội. Chồng bà là thương binh 5/5, sức khoẻ yếu không đi xuống tham dự phiên toà xét xử được. Sức khoẻ chồng yếu nên một mình bà M. phải lo cáng đáng mọi công việc trong nhà. Dù có vất vả nhưng bà vẫn cố gắng gượng với mong muốn những đứa con của mình sẽ nên người và hạnh phúc. Nhưng rồi Hải và người em trai đã phụ tấm lòng của mẹ theo bạn bè xấu rồi dính vào ma tuý lúc nào không hay. Em trai và Hải lần lượt bị công an bắt vì liên quan đến ma tuý khiến bà sốc nặng.

Lô Văn Hải và Lang Thanh Quyền khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cũng như bà M., ông Th., bố của Quyền cũng sốc nặng khi con dính đến ma tuý. Vợ chồng ông Th. có 3 đứa con, Quyền là con trai duy nhất nên vợ chồng ông cũng đặt niềm tin và hy vọng nhiều. Nhưng rồi biến cố đã xảy ra khi Quyền lên 5 tuổi thì mẹ qua đời vì bạo bệnh. Vợ qua đời, ông Th. ở vậy nuôi con.

Tuy nhiên, vì ham chơi nên Quyền nghỉ học sớm. Ra đời sớm, thiếu bản lĩnh, Quyền nghiện ma tuý lúc nào không hay. Biết con nghiện, ông Th. ra sức can ngăn nhưng Quyền vẫn không đoạn tuyệt được với ma tuý. Bao nhiêu tiền của Quyền đều nướng vào ma tuý. Và giờ đây, Quyền vướng vào vòng lao lý khiến ông Th. buồn lòng.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng đầu tháng 10/2022, Hải đi làm gỗ trên đồi thì quen một người đàn ông dân tộc Mông, giới thiệu có ma túy. Đến ngày 5/11/2022 Hải quay lại gặp người này mua 7 triệu tiền ma túy rồi đem về cất giấu tại nhà mẹ.

Hai ngày sau, Hải bán 1 phần trong số ma túy đã mua cho Lang Thanh Quyền với giá 10 triệu đồng. Sau khi lấy một ít ma túy ra sử dụng, Quyền cầm theo “hàng” đi bộ xuống quốc lộ để bắt xe khách về nhà thì bị công an bắt. Từ lời khai của Quyền, công an bắt giữ khẩn cấp Lô Văn Hải. Khám xét ngôi nhà mẹ Hải đang ở, công an phát hiện 2 gói ma túy mà trước đó đối tượng này đã chia nhỏ ra để cất giấu.

Cơ quan điều tra xác định, Hải phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán hơn 45 gam ma túy. Quyền phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tàng trữ trái phép hơn 38 gam ma túy. Ngoài ra, cả hai còn khai nhận khoảng đầu tháng 11/2022 Hải đã bán cho Quyền 1 gói heroin với giá 2 triệu đồng để sử dụng.

Tại phiên tòa, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và cả hai đều nghiện ma túy. Hải khai sau khi mua được ma túy đã đem về nhà mẹ đẻ cất giấu để qua mặt cơ quan chức năng. Hành vi đưa ma túy sang nhà mẹ cất giấu khiến mẹ bị cáo bất ngờ, hoảng hốt. Tại phiên toà, bà M. cho biết, mình không biết việc con cất giấu ma tuý trong nhà. “Ngày công an đến khám xét thấy ma tuý tôi bất ngờ và buồn lắm. Biết con nghiện nhưng nhiều lần khuyên can Hải không chịu nghe. Tuy nhiên, tôi không ngờ con mình lại cả gan buôn ma tuý”, bà M. nghẹn giọng nói.

Bà M. và ông Th. định chạy theo con nhắn nhủ điều gì đó nhưng không kịp.

Khi được hỏi về những đứa con, bà M. giọng chùng xuống. Bà cho biết đứa con đầu của bà qua đời vì tai nạn ở rừng khiến bà sốc nặng. Phải mất thời gian dài bà mới lấy lại được tinh thần và cân bằng cuộc sống. Bao nhiêu tình thương bà dành hết cho những đứa con còn lại. Nhưng việc Hải và em trai vướng vào tù tội một lần nữa làm cho bà mất phương hướng.

Bị cáo Quyền khai do nghiện ma túy nên mua về để sử dụng dần. Hai bị cáo thể hiện thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, xin tòa giảm nhẹ hình phạt. Tranh thủ tòa vào nghị án, Quyền vội quay người xuống gửi lời xin lỗi tới bố mình. Gặp con trai ở chốn pháp đình ông Th. khá kiệm lời. Người cha ấy chỉ nhắn nhủ con với lời ngắn gọn “cố gắng cải tạo”. Có lẽ bao nỗi niềm, mong ước người cha ấy đã nhắn với con nhiều rồi.

Thời gian nghị án ngắn ngủi, bà M. cũng chỉ biết dặn con trai “cố gắng cải tạo cho tốt”. Hải nhìn mẹ rồi cúi mặt xuống, đôi bàn tay đan chặt vào nhau.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Lô Văn Hải 16 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, Lang Thanh Quyền 10 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nghe con nhận mức án nghiêm khắc của pháp luật, bà M. ,ông Th. như khuỵ xuống. Hai người vội chạy theo con như muốn nói thêm điều gì đó nhưng không kịp,…

Tác giả: Minh Tâm - Hà Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn