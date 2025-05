Nỗi đau của gia đình có con học lớp 3 bị xe tông

Những vết sẹo do mổ nhiều lần trên đầu bé N. - Ảnh: C.T.

Em H.T.T.H. (sinh 2008, ngụ xã Phú Tân, huyện Châu Thành, Sóc Trăng) một mình lái xe máy chạy trên đường lộ hướng ấp Phước Quới - ấp Phước Long, xã Phú Tân thì tông vào xe đạp chạy cùng chiều của em N. (11 tuổi), chở theo em ruột Đ.N.H. (9 tuổi).

Vụ va chạm khiến em N. bị thương nặng, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng, sau đó chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhi đồng 1 để điều trị.

Sau đó ông Đoàn Đức Linh (cha em N.) có đơn khiếu nại yêu cầu giám định thương tích cho con mình nên ngày 5-8-2024, Công an huyện Châu Thành ra quyết định trưng cầu giám định tổn thương cho em N..

Kết quả giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Sóc Trăng kết luận em N. bị tổn thương cơ thể tỉ lệ 90%.

Trải qua 7 lần phẫu thuật phần đầu, 13 tháng nằm 5 bệnh viện, tốn gần 1 tỉ đồng tiền điều trị nhưng em N. vẫn phải "sống đời thực vật".

Nửa đêm kêu khóc

Chiều 9-5, phóng viên Tuổi Trẻ đến nhà em N. (ấp Phước Quới, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, Sóc Trăng). Khi gặp người lạ, N. chỉ biết ú ớ, không nói thành lời.

Chị Lâm Thị Lan (mẹ N.) cho biết từ ngày N. bị tông xe, bị chấn thương sọ não, con chị đã thành người mất hồn. Cháu không kiểm soát được hành vi của mình. Mọi sinh hoạt của N. đều do chị và chồng chăm sóc.

"Trước đó cháu rất ngoan, là anh thứ 3 trong nhà, đi học về giúp nấu cơm, giữ em. Bây giờ cháu ngồi một chỗ, thường kêu khóc. Nhìn thấy con như vậy, lòng tôi đau thắt, nhiều đêm khóc cạn nước mắt", chị Lan trải lòng.

"Con tôi đang lành lặn, chỉ vì sự bất cẩn của người hàng xóm khi chạy xe máy đã biến con tôi thành người tàn phế suốt đời", anh Đoàn Đức Linh thở dài

Anh Linh cho biết trưa 21-1-2023 (đúng 30 Tết), khi N. chở em là H. đi xe đạp trên con lộ cách nhà khoảng 700m để mua nước thì bị H.T.T.H. lái xe máy cùng chiều tông vào. H. và N. được đưa vào bệnh viện cấp cứu. H. chỉ bị thương nhẹ, còn N. không may bị chấn thương sọ não.

Anh Linh cho biết lần gần nhất vào tháng 9-2024, N. phẫu thuật để ghép hộp sọ nhân tạo. Bác sĩ dặn mỗi tháng tái khám, không còn tiền nên từ đó đến nay chưa đưa cháu đến bệnh viện. Không thuốc uống nên N. bị đau đầu, nửa đêm thường kêu khóc.

"Sau nhiều lần bị mổ giờ cháu không cho ai đụng vào đầu mình. Tôi hỏi vì sao, N. nói con đau dữ lắm, như có ai đang cưa vào đầu. Mỗi lần nghe con nói vậy, tôi chỉ biết ứa nước mắt ôm con vào lòng", anh Linh chia sẻ.

Theo anh Linh, từ ngày gây tai nạn thương tật cho con anh, phía gia đình H. không một lời hỏi thăm. Họ cũng chưa lần nào đến bệnh viện hay đến nhà thăm con anh.

"Thông qua cơ quan chức năng huyện, họ có gửi cho gia đình tôi hơn 40 triệu đồng, rồi không đếm xỉa gì nữa. Con tôi mới học lớp 3, cháu bị thương tật coi như cuộc đời đã chấm hết", anh Linh thở dài.

Mong sớm có câu trả lời

Anh Linh năm nay 42 tuổi, vợ chồng anh có 7 người con, gồm 6 trai và 1 gái. Con lớn nhất hiện 15 tuổi và cháu gái nhỏ nhất mới 8 tháng tuổi. Nhà không có đất sản suất, mỗi ngày anh Linh đi làm phụ hồ tiền công 220.000 đồng, còn chị Lan tranh thủ đan giỏ, ngày nhiều nhất kiếm được 60.000 đồng.

Họ sống trong căn nhà cấp 4 đơn sơ, với thu nhập khoảng 280.000 đồng để nuôi 9 miệng ăn, lo cho 3 đứa con đi học.

"Điều tôi buồn nhất là họ phủi hết trách nhiệm và rất vô tâm. Kết quả giám định con tôi bị tổn thương 90% chứ ít gì. Nếu gia đình cô H. quản lý con tốt, không cho chạy xe máy khi chưa đủ tuổi thì đâu có gây tai nạn thảm thương cho con tôi như vậy", anh Linh bức xúc.

Anh Linh cho biết đã làm đơn gõ cửa gửi rất nhiều cơ quan. Ngày Công an huyện Châu Thành (trước đây) mời vợ chồng anh đến nhận thông báo, biết không khởi tố vụ án do H. khi gây tai nạn chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, anh thất vọng và rất buồn.

"Hôm đó tôi nhất quyết không nhận quyết định, các anh động viên rồi đưa tờ giấy vào giỏ vợ tôi. Đêm đó về nhà, nhìn đầu con đầy thương tích, kêu khóc vì đau, tôi rơi nước mắt, kêu trời sao bất công với con tôi như vậy", anh Linh nghẹn lời.

Thương con, mong công lý được sáng tỏ, anh Linh tiếp tục gõ cửa cầu cứu các cơ quan.

"Cô H. mượn xe của người dượng, vậy trách nhiệm của chủ xe không được xem xét là không công bằng. Tôi sẽ đeo đuổi tới cùng để đòi công lý cho con trai tôi", anh Linh quyết tâm.

Anh Linh cho biết cuối tháng 4-2025, Công an tỉnh Sóc Trăng đã mời anh làm việc để hỏi thăm về vụ tai nạn. Đại tá Trần Văn Dương - giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng - cho hay khi có đơn của anh Linh, ông đã khẩn trương giao cho Thanh tra Công an tỉnh Sóc Trăng kiểm tra.

Theo ông Dương, vụ này trước đây Công an huyện Châu Thành giải quyết. Hành vi rõ, chỉ là người gây tai nạn chưa đủ tuổi.

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, xét thấy hành vi của H.T.T.H. có dấu hiệu của tội phạm, vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại điều 260 Bộ luật Hình sự, nhưng tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, H. chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự (mới 14 tuổi 10 tháng 12 ngày).

Công an huyện Châu Thành cho biết do trước đó biết anh Linh có đơn khởi kiện gửi tòa án nên đơn vị có thông báo kết quả để xét xử. Trả lời câu hỏi trách nhiệm của người cho H. mượn xe, Công an huyện Châu Thành thông tin đã xác minh, cho thấy H. tự ý lấy xe, không ai cho mượn.

Một lãnh đạo TAND huyện Châu Thành cho biết sẽ sớm đưa vụ này ra xét xử.

Theo luật sư Nguyễn Vũ Phong (Đoàn luật sư Cần Thơ), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành đã có quyết định không khởi tố vụ án vì người gây tai nạn chưa đủ tuổi. Tuy nhiên việc xử phạt hành chính người sở hữu xe để H. gây tai nạn là chưa phù hợp. Ngoài ra còn trách nhiệm dân sự, bao gồm cả người gây tai nạn. Nếu người gây tai nạn chưa đủ tuổi thì người đại diện chịu trách nhiệm và chủ sở hữu xe cũng liên đới trách nhiệm dân sự.

