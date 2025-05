Học sinh lớp 3 bị t.ô.n.g c.h.ấ.n th.ư.ơ.ng s.ọ n.ã.o, phải 'sống đời thực vật' nhưng chưa ai chịu trách nhiệm

Những vết sẹo do mổ nhiều lần trên đầu cháu N. - Ảnh: C.T.

Trả lời về vụ việc trên, ngày 8-5, đại tá Trần Văn Dương - giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết khi có đơn của ông Đoàn Đức Linh (cha ruột cháu N., ngụ xã Phú Tân, huyện Châu Thành), ông đã khẩn trương giao cho Thanh tra Công an tỉnh Sóc Trăng kiểm tra.

"Vụ này trước đây Công an huyện Châu Thành giải quyết. Hành vi rõ, chỉ là người gây tai nạn chưa đủ tuổi", ông Dương nói.

Có dấu hiệu phạm tội, nhưng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Khoảng đầu tháng 2-2025, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành (trước đây) nhận được tin báo về tội phạm của ông Linh, cha ruột cháu N..

Theo đó, khoảng 12h15 ngày 21-1-2023, em H.T.T.H. (sinh ngày 10-3-2008, ngụ ấp Phước Quới, xã Phú Tân, huyện Châu Thành) một mình lái xe gắn máy chạy trên đường lộ hướng ấp Phước Quới - ấp Phước Long, xã Phú Tân thì tông vào xe đạp chạy cùng chiều của em N. (11 tuổi), chở theo em ruột Đ.N.H. (9 tuổi).

Vụ va chạm khiến em N. bị thương nặng, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng, sau đó chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhi đồng 1 để điều trị.

Đến ngày 5-7-2024, ông Linh có đơn khiếu nại yêu cầu giám định thương tích cho con mình nên ngày 5-8-2024, Công an huyện Châu Thành ra quyết định trưng cầu giám định tổn thương cho em N.. Kết quả giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Sóc Trăng kết luận em N. bị tổn thương cơ thể tỉ lệ 90%.

Sau đó Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành thụ lý theo thẩm quyền.

Ngày 12-2-2025, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

"Qua kết quả kiểm tra, xác minh xét thấy hành vi của H.T.T.H. có dấu hiệu của tội phạm vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại điều 260 Bộ luật Hình sự, nhưng tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội của H. chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự (mới 14 tuổi 10 tháng 12 ngày)", thông báo nêu.

Một lãnh đạo Công an huyện Châu Thành cho biết sau khi có kết quả xác minh, do biết ông Linh có gửi đơn khởi kiện nên đã thông báo cho Tòa án nhân dân huyện biết để có hướng giải quyết phần dân sự.

Liên quan đến nguồn gốc chiếc xe gắn máy mà cháu H. điều khiển gây tai nạn, vị lãnh đạo này cho hay đã xác minh là do cháu H. tự ý lấy xe của người thân, không ai cho mượn.

Mong sớm có phán quyết cuối cùng

Ông Linh nói thêm, từ ngày con ông bị chấn thương sọ não, không còn nhận biết gì, chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều trông vào sự hỗ trợ của cha mẹ, người thân.

"N. là con thứ 3 trong nhà, cháu rất ngoan. Mỗi ngày tui đi làm về, nhìn con nằm trên giường không bộc lộ cảm xúc vui buồn, lòng tui quặn đau, giấc mơ học hành của cháu cũng tan tành mây khói", ông Linh nghẹn lời.

Theo ông Linh, từ ngày N. bị tai nạn giao thông bé đã được mổ đi mổ lại nhiều lần nhưng tình hình cũng không khá hơn. "Nhiều hôm bị đòi nợ, tui phải đóng cửa trốn, rất buồn", ông Linh chia sẻ.

Ông Linh cho biết gia đình cháu H. có nhờ người đến gia đình thỏa thuận hỗ trợ được 42 triệu đồng. "Từ sau lần đó không hợp tác nữa, bây giờ cháu H. không còn ở địa phương", ông Linh thông tin.

Ông Linh cũng đã gõ cửa rất nhiều cơ quan chức năng của huyện và tỉnh, kể cả làm đơn khởi kiện, nhưng chưa nơi nào giải quyết thỏa đáng. Trong tháng 10 và 11-2024, ông Linh đã gửi đơn đến Bộ Công an, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Sau khi nhận đơn của ông, những đơn vị này chuyển đến các cơ quan chức năng của huyện Châu Thành. Gần đây, ông Linh có đơn gửi giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.

"Cháu H. lúc gây tai nạn cho con tui bị thương tật vĩnh viễn là chạy xe gắn máy của người lớn. Chi phí điều trị, ảnh hưởng tổn thương tinh thần cho gia đình là rất lớn. Tui tha thiết mong cơ quan chức năng có phán quyết để không thiệt thòi cho con tôi", ông Linh nói.

Ông Linh thông tin thêm, cuối tháng 4 Công an Sóc Trăng có mời ông làm việc, hỏi về vụ tai nạn khiến con ông bị thương. "Tui rất vui và an tâm khi được lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng quan tâm vụ việc của gia đình", ông Linh nói.

Trao đổi qua điện thoại với Tuổi Trẻ Online trưa ngày 8-5, một lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện Châu Thành cho biết sẽ sớm đưa vụ án ra xét xử phần dân sự.

Tác giả: Khắc Tâm

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ