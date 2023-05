Nổ súng ở bãi biển Hollywood, 9 người bị thương

Những người đi biển xuất hiện cạnh các nhân viên thực thi pháp luật tại hiện trường vụ xả súng ở thành phố Hollywood, bang Florida, Mỹ tối 29-5 - Ảnh: ABC/GETTY

Vụ nổ súng xảy ra sau một cuộc cãi vã giữa hai nhóm. Vụ việc xảy ra ngay ngày "Lễ Chiến sĩ trận vong" (Memorial Day), ngày lễ liên bang tại Mỹ để tưởng niệm những quân nhân Mỹ đã thiệt mạng trong quân ngũ.

Your browser does not support the video tag.

Hai nhóm cãi vã xảy ra nổ súng ở Hollywood, 9 người bị thương

Bà Deanna Bettineschi, người phát ngôn Sở Cảnh sát thành phố Hollywood thuộc bang Florida, cho biết một người có liên quan vụ việc đã bị giam giữ và cảnh sát đang truy tìm một nghi phạm khác vẫn đang lẩn trốn.

Bà Bettineschi thông tin có bốn người trong độ tuổi từ 1-17 đã bị trúng đạn, cũng như năm người lớn từ 25-65 tuổi. Một nạn nhân đang được phẫu thuật và những nạn nhân còn lại hiện trong tình trạng ổn định.

Thị trưởng Hollywood Beach Josh Levy nói rằng ông "đau buồn và tức giận" vì vụ nổ súng và "những người ngoài cuộc vô tội" đã bị thương do cuộc cãi vã giữa hai nhóm.

"Mọi người đến để tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần trên bãi biển cùng gia đình của họ. Việc những kẻ táo bạo coi thường sự an toàn của cộng đồng và dùng súng đạn trong lúc cãi vã ở nơi công cộng khi có hàng ngàn người xung quanh là điều quá liều lĩnh" - ông nói với báo giới.

Cảnh sát yêu cầu người dân địa phương tránh khỏi hiện trường khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Bãi biển Hollywood nằm dọc theo bờ biển phía đông của bang Florida, cách thành phố Fort Lauderdale khoảng 16km về phía nam và cách Miami 32km về phía bắc.

Tác giả: Bình An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ