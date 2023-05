Những việc Nghệ An cần phải làm để phát triển trong thời gian tới

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Lãnh đạo các Ban, Văn phòng Tỉnh ủy; Lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; hơn 800 đại biểu là lãnh đạo quản lý cấp phòng và chuyên viên tại điểm cầu cấp tỉnh và gần 6.000 cán bộ, đảng viên khối các cơ quan tỉnh tham dự tại 30 điểm cầu trực tuyến.

Phát biểu đề dẫn Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu – Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị cho biết: Hội nghị được tổ chức với mong muốn chuyển tải thông điệp về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như quyết tâm chính trị, thống nhất hành động của lãnh đạo tỉnh đến với đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng và chuyên viên trong các cơ quan cấp tỉnh. Đồng thời lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, trao đổi, thảo luận những cơ hội, nhận diện thách thức, chia sẻ giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tham mưu, thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan đơn vị, đặc biệt là trong công tác cải cách hành chính (CCHC).

Nhấn mạnh về tinh thần của Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý mong muốn một buổi đối thoại thật cởi mở, được nghe các đồng chí lãnh đạo cấp phòng của các cơ quan, đơn vị trong Khối Các cơ quan tỉnh nói thật về những trăn trở, tâm tư, nguyện vọng của mình; Thường trực Tỉnh ủy sẵn sàng trao đổi thực chất, chân thành và thật thỏa đáng. “Các đồng chí cứ trải lòng, những ý kiến tại Hội nghị hôm nay không phải là căn cứ để nhận xét và đánh giá về các đồng chí” – Bí thư Tỉnh ủy khuyến khích.

Mở đầu hội nghị đối thoại là trăn trở của Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Đặng Văn Hải về việc Nghệ An sẽ và cần phải làm gì để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cơ chế mà Trung ương đã ưu tiên? Đề nghị Thường trực Tỉnh ủy trao đổi làm rõ tỉnh đang tập trung phát triển dựa trên lợi thế, nền tảng nào. Hướng ưu tiên cho lĩnh vực mũi nhọn hiện nay đã thỏa đáng chưa?..

Cùng quan tâm đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Chánh Văn phòng BQL Khu Kinh tế Đông Nam Phan Nguyễn Quốc Khánh đề nghị Thường trực Tỉnh ủy cho biết quyết tâm chính trị trong thời gian tới để làm công tác cải cách hành chính có chuyển biến thực chất, bởi lâu nay đây vẫn được xem là một trong những “điểm nghẽn” làm cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An?

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao đổi, giải đáp các vấn đề được các đại biểu quan tâm đặt câu hỏi

Những nội dung này đã được Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao đổi, làm rõ. Theo Chủ tịch UBND tỉnh, mục tiêu trở thành tỉnh khá vào năm 2025 nghe có vẻ đơn giản nhưng để thực hiện được mục tiêu đề ra rất khó. Đó không chỉ là trăn trở của các đồng chí cán bộ, của lãnh đạo tỉnh mà đó là trăn trở của cả hệ thống chính trị.

Phân tích về những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, mặc dù thời gian qua kinh tế của tỉnh phát triển, cơ cấu kinh tế có tính ổn định nhưng chưa có tính đột phá để tạo tăng trưởng nhanh, bền vững. Chủ tịch UBND tỉnh cho biết trong Quy hoạch tỉnh cũng như trong Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, tỉnh đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển.

Nghệ An là địa phương được Trung ương hết sức quan tâm ban hành chính sách, cơ chế đặc thù - đây chính là cơ hội để tạo động lực và nguồn lực, tạo nền tảng cho tỉnh phát triển. Quan điểm của tỉnh là phát triển có trọng tâm, trọng điểm có ưu tiên. Tỉnh đã chọn tập trung ưu tiên đầu tư vào phát triển vào hai khu vực động lực tăng trưởng là Thành phố Vinh mở rộng và Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An mở rộng. Song bên cạnh đó, tỉnh cũng quan tâm, dành nguồn lực đầu tư cũng như khai thác tiềm năng của vùng miền Tây Nghệ An để có sự phát triển bền vững.

05 lĩnh vực trọng tâm được tỉnh xác định phát triển trong thời gian tới, đó là công nghiệp (gồm công nghiệp chế tạo, năng lượng, điện tử…); dịch vụ (tập trung cho dịch vụ có lợi thế như đào tạo, y tế...); du lịch (du lịch văn hóa lịch sử, du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái); nông nghiệp (tập trung phát triển nông nghiệp chủ lực, ứng dụng công nghệ cao); phát triển kinh tế biển. Ngoài ra, tỉnh sẽ tập trung phát triển các khu công nghiệp để thu hút đầu tư, hình thành các khu đô thị.

Để phát triển được, tỉnh ưu tiên tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đó là điểm nghẽn về hạ tầng (hạ tầng cảng nước sâu và mở rộng cảng hàng không quốc tế Vinh) và công tác CCHC. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết quan điểm xuyên suốt của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy là thực hiện một cách quyết liệt công tác CCHC, quyết tâm chính trị này được cụ thể hóa khi vừa qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh – đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo, đây là giải pháp mạnh để làm thay đổi CCHC một cách thực chất và hiệu quả.

Điểm qua những kết quả tích cực tỉnh đạt được trong công tác CCHC được thể hiện quả bảng xếp hạng các chỉ số PCI, PAPI, PAR-Index... trong năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh kết quả này sẽ không được duy trì nếu chúng ta không tiếp tục thực hiện cải cách. “Điểm nghẽn ở đây không phải là ở chính sách, chủ trương, sự lãnh đạo, chỉ đạo mà chính là khâu thực hiện, thái độ, ý thức của cán bộ” – Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ. Một số cán bộ vẫn chưa thực hiện hết trách nhiệm của mình, nhất là ở những vị trí tiếp xúc nhiều với người dân và doanh nghiệp. “Cùng với đó là trách nhiệm của người đứng đầu. Ở đâu người đứng đầu quan tâm đến công tác CCHC thì ở đó có chuyển biến rất tích cực và ngược lại”.

Mặt khác, theo Chủ tịch UBND tỉnh cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chưa thực hiện tốt. Về giải pháp trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đã đưa ra rất cụ thể, giao nhiệm vụ cho từng ngành – thành viên Ban Chỉ đạo, không mong muốn tạo áp lực, sức ép mà tự thân các đồng chí phải ý thức được trách nhiệm, nhiệm vụ và chức năng của mình để thực hiện được phương châm nhanh - đúng - hiệu quả; chuyển từ giải trình, giải thích sang giải pháp, giải quyết.

Trả lời về giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động trên địa bàn tỉnh của Trưởng phòng Công nghiệp – Văn phòng UBND tỉnh Hồ Văn Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, đây cũng là một vấn đề được lãnh đạo tỉnh hết sức quan tâm, trăn trở bởi nguồn lao động là một trong những điều kiện giúp tỉnh thu hút đầu tư. Nghệ An luôn được đánh giá là địa phương có nguồn lao động dồi dào, song thực tế, lao động đáp ứng được nhu cầu của nhà đầu tư thì tỷ lệ chưa cao, chủ yếu lao động phổ thông, lao động làm những việc đơn giản.

Để nâng cao chất lượng nguồn lao động, theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tỉnh có hệ thống các trường đào tạo nghề chất lượng và cũng đã có Đề án, trong đó sẽ tập trung tăng cường công tác đào tạo lao động, phát huy cơ sở đào tạo lao động trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, tập trung phối hợp, kết hợp với các nhà đầu tư, doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo để đào tạo đáp ứng nhu cầu; tổ chức kết nối cung cầu lao động, hình thành các trung tâm phát triển thị trường lao động.

