Những trường đào tạo bác sĩ mở thêm ngành mới

Thí sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Năm 2026, Đại học Y Dược TP.HCM dự kiến mở thêm hai ngành đào tạo mới gồm Công nghệ dược phẩm và Tâm lý học định hướng lâm sàng. Trong đó, ngành Công nghệ dược phẩm được Bộ GD&ĐT cho phép triển khai đào tạo thí điểm trình độ đại học từ năm 2026.

Chương trình cử nhân Công nghệ dược phẩm tập trung phát triển các năng lực công nghệ cốt lõi như công nghệ bào chế, thiết kế và vận hành quy trình sản xuất, kiểm soát và bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt (GMP), đồng thời trang bị năng lực tham gia nghiên cứu, phát triển thuốc.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi, Trưởng phòng Đào tạo Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết ngành Công nghệ dược phẩm dự kiến tuyển sinh theo ba tổ hợp gồm Toán - Hóa - Sinh (B00), Toán - Hóa - Lý (A00) và Toán - Hóa - Tiếng Anh (D07).

Ba phương thức xét tuyển được nhà trường dự kiến áp dụng là xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế; xét tuyển thẳng đối với thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặc quốc tế các môn Toán, Hóa học, Vật lý và Sinh học.

Vào cuối tháng 12/2025, Đại học Y Dược Cần Thơ được cấp phép đào tạo ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng trình độ đại học nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực phục hồi chức năng cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Theo nhà trường, việc mở ngành xuất phát từ thực tế mạng lưới cơ sở phục hồi chức năng trên cả nước hiện còn hạn chế, mới tập trung tại một số địa phương có khoa Phục hồi chức năng. Riêng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh, trong khi tỷ lệ mắc các bệnh mạn tính không lây nhiễm ngày càng gia tăng, kéo theo nhu cầu chăm sóc và phục hồi chức năng cho người bệnh ngày một lớn.

Bên cạnh đó, Đại học Y Dược Cần Thơ đang hoàn tất các bước thẩm định cuối cùng để chuẩn bị mở ngành Y sinh học thể dục thể thao trình độ đại học. Ngành học này được kỳ vọng cung cấp nguồn nhân lực chuyên sâu về y học vận động, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phục hồi chức năng và hỗ trợ thể thao thành tích cao.

Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục trình Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT để được phê duyệt chính thức. Nếu được chấp thuận, trường dự kiến tuyển sinh khóa đầu tiên ngay trong năm học tiếp theo.

Tháng 11/2025 vừa qua, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố kế hoạch tuyển sinh dự kiến cho năm 2026, bao gồm mở ngành mới là Kỹ thuật gây mê hồi sức, đồng thời bổ sung chương trình tăng cường tiếng Anh dành cho ngành Y khoa.

Như vậy, trong năm 2026, trường sẽ tuyển sinh 13 ngành ở 3 phương thức là tuyển thẳng xét điểm thi tốt nghiệp THPT và phương thức khác.

Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thông báo mở thêm ngành mới cho đợt tuyển sinh 2026 là Y khoa và Y học cổ truyền. Như vậy, sắp tới, trường này đào tạo 5 ngành liên quan sức khỏe là Y khoa, Y học cổ truyền, Dược học, Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học.

Về phương thức xét tuyển, nhà trường dự kiến áp dụng 7 phương thức như sau:

Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT năm 2026.

Xét tuyển học bạ THPT theo tổng điểm trung bình 3 môn năm lớp 12.

Xét tuyển học bạ THPT theo điểm trung bình cả năm lớp 12.

Xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm học bạ THPT.

Xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế uy tín (SAT, ACT, A level, IB).

Tác giả: Thái An

Nguồn tin: znews.vn