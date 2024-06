Những suất cơm ấm lòng sĩ tử vùng cao xứ Nghệ

Nghệ An là hội đồng thi có số lượng thí sinh dự thi đông thứ 4 cả nước với 36.956 thí sinh đăng ký dự thi. Tỉnh Nghệ An chuẩn bị 1.671 phòng thi tại 70 điểm thi, trong đó có 73 phòng thi dự phòng. Tỉnh cũng đã huy động 5.906 người làm nhân sự phục vụ coi thi. Lực lượng công an cũng đã huy động gần 900 người làm công tác bảo vệ tại các điểm thi.