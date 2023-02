Những phát ngôn từng gây chú ý của thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Ngày 18/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện lệnh tạm giữ với thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng, để xác minh, làm rõ một số vấn đề có liên quan đến vụ án “Trốn thuế, Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng. Liên quan vụ án này, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giữ đối với một số đối tượng liên quan.