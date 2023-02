Tạm giữ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng để điều tra

Nguồn tin riêng của phóng viên cho biết, mở rộng điều tra vụ án hình sự "Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước", xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ ông Đỗ Hữu Ca để xác minh, làm rõ một số vấn đề liên quan.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an Hải Phòng khám xét nhà Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca tại Đằng Lâm, quận Hải An, TP. Hải Phòng.

Việc tạm giữ người và khám xét có sự phối hợp giữa Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an TP Hải Phòng. Các cơ quan thi hành pháp luật đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Theo ghi nhận của phóng viên, vào tối 18/2, có nhiều xe ô tô cũng như người mặc thường phục xuất hiện bên ngoài nhà riêng của ông Đỗ Hữu Ca tại TP.Hải Phòng. Khi rời đi, một số thùng tài liệu được niêm phong từ nhà ông Ca nhanh chóng được chuyển lên xe ô tô.

Ông Đỗ Hữu Ca, sinh ngày 23/11/1958; quê xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng; Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học An ninh, Đại học Ngoại thương, Đại học Báo chí, Đại học Luật.

Ông Ca vào ngành Công an từ năm 1975, khi vào học Trường Công an Hải Phòng, sau đó học tại Trường Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân).

Biệt thự của Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca tại phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải tối đêm 18/2.

Ông Ca từng nhiều năm công tác tại Công an TP Hải Phòng, trải qua các chức vụ Phó rồi Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hải Phòng. Từ tháng 5/2003 đến tháng 6/2010, ông là đại tá, Phó giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng.

Từ tháng 7/2010 đến tháng 6/2013, ông là Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Ủy viên UBND TP, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hải Phòng; đại biểu HĐND TP khóa XIV. Trước khi nghỉ hưu năm 2019, ông Ca là thiếu tướng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố; đại biểu HĐND TP Hải Phòng khóa XIV.

Tác giả: Hoàng Dương - Nguyễn Hoàn

Nguồn tin: Báo Tiền Phong