Những người lính với sứ mệnh thiêng liêng giữa tâm bão số 10

Đêm 28 đến rạng sáng 29/9, một đêm không ngủ của người dân tỉnh Nghệ An. Bão số 10 đổ bộ, mưa như trút nước, gió thốc từng cơn. Cả tỉnh như nín thở trong đêm tối mất điện. Giữa đêm gió gào, tiếng còi xe cứu nạn vang lên thắp sáng hy vọng giữa giông bão

Khi bão số 10 đổ bộ, cả dải miền Trung oằn mình trong gió rít và mưa xối xả, Nghệ An là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp, thiệt hại nặng nề. Điện mất, nước dâng, gió gào rít từng cơn cuồng phong trong đêm tối đặc quánh. Giữa tâm bão ấy, có những người vẫn lặng lẽ lao vào vùng nguy hiểm – những người lính Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Nghệ An mang trên vai sứ mệnh thiêng liêng: “Cứu người! Còn người là còn tất cả.”

Căng mình giữa đêm bão

Đêm đầu tiên khi bão số 10 bắt đầu càn quét Nghệ An mưa đổ trắng trời, gió lốc đốn gục cả những cây cổ thụ, cột điện, biển bảng; mái tôn bay loảng xoảng trên những con phố tối đen vì mất điện. Trong khi người dân khép chặt cửa, co ro trong nhà, thì ở các đơn vị CC&CNCH, đèn vẫn sáng, còi xe vẫn hú giữa bão gió.

Hồi 2h55’ ngày 29/9, tin báo đầu tiên vang lên một gia đình ở phường Trường Vinh bị mái tôn tốc, người mắc kẹt trong nhà. Đội CC&CNCH số 1 lập tức xuất xe, mang theo 12 CBCS cùng thiết bị cứu hộ. Mưa tạt rát mặt, gió giật đến nỗi các chiến sĩ phải bám chặt vào nhau. Khi đến nơi, căn nhà cấp 4 đã bị tốc mái, xà gồ đổ sập khiến người trong nhà bị thương. Sau gần một giờ vật lộn, 4 người được đưa ra ngoài an toàn.

Những đôi tay ướt lạnh, run lên vì gió mưa, vẫn chắc chắn dìu người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Ánh đèn pin le lói giữa dòng nước đục ngầu, soi theo từng bước chân người lính là niềm tin, niềm hy vọng của nhân dân.

Đến 4h3’, cuộc gọi khác báo căn nhà ở xã Trung Lộc bị tốc mái, các cấu kiện rơi xuống, 4 người mắc kẹt. Đội CC&CNCH số 8 lập tức lên đường. Dưới ánh đèn chập chờn trong mưa gió, họ vừa khẩn trương dẹp đống đổ nát, vừa dùng xà beng, kìm cắt sắt phá khung gỗ để cứu người. Đến 4h50’ sáng, toàn bộ nạn nhân được giải cứu an toàn.

Đêm ấy, từ phường Vinh Hưng đến Cửa Lò, từ Trường Vinh đến Trung Lộc, tiếng còi xe cứu nạn cứu hộ xé toang màn đêm. Trong khi cả thành phố đang chìm trong bóng tối, những người áo lính vẫn căng mình trong nước lạnh, gió quật, kiên cường bám trụ, bởi họ biết ngoài kia, vẫn còn những người dân đang chờ được cứu.

Những cuộc giải cứu giữa dòng nước đục

Từ 2h đến 4h sáng 29/9, bão lên đỉnh điểm. Nước dâng nhanh, nhiều khu dân cư bị chia cắt, hàng loạt người bị mắc kẹt trong nhà.

Tại số 147, đường Phạm Văn Tước, phường Cửa Lò, một gia đình bốn người, trong đó có em bé 8 tháng tuổi, 1 cụ già và 2 vợ chồng bị cô lập hoàn toàn do nước lũ dâng cao ngập nhà. Lực lượng cứu nạn cứu hộ tiếp cận, bế em nhỏ trên tay, dìu cụ già, trấn an tinh thần hai vợ chồng, đưa họ đến nơi an toàn.

Lực lượng Công an cứu hộ trong đêm.

Ở phường Thành Vinh, một phụ nữ mang thai vỡ ối trong căn hộ tầng 18 tòa nhà CT2, đường Nguyễn Quốc Trị. Do tình hình mưa bão phức tạp không thể đi được, trong tình trạng khẩn cấp, 6 chiến sĩ Đội CC&CNCH số 1 mang cáng cứu thương, dây an toàn, đèn pin, vừa chiếu sáng, vừa dìu nạn nhân xuống 18 tầng cầu thang. Hơn một giờ sau, sản phụ được đưa đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An an toàn.

Còn ở xã Cát Ngạn ngày 30/9, nước lũ dâng cao cô lập 6 người, trong đó có 3 trẻ nhỏ. Tổ công tác dùng xuồng cao su vượt dòng nước xiết trong đêm tối, đưa tất cả ra nơi an toàn. Giữa cơn mưa như trút, ánh đèn pin hắt sáng trên mặt nước đục ngầu, soi rõ từng gương mặt đầy quyết tâm của những người lính – những người đang tranh thủ từng phút, từng giây giúp đỡ nhân dân.

Vì nhân dân phục vụ – mệnh lệnh từ trái tim

Trong chưa đầy hai ngày cao điểm mưa bão (29-30/9/2025), Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức CHCN 14 vụ, đưa 34 người dân bị mắc kẹt, bị thương ra khỏi vùng nguy hiểm, di dời nhiều tài sản của người dân đến nơi an toàn; trục vớt 2 thi thể nạn nhân đuối nước.

Bão số 10 đi qua nhưng những gì nó để lại thật sự khủng khiếp, hoàn lưu của bão gây ảnh hưởng rất nặng nề. Nghệ An nhiều xã chìm trong biển nước mênh mông; người dân không kịp trở tay. Xuyên đêm 30/9 đến sáng 1/10, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục thành lập 2 tổ công tác do 2 đồng chí Phó trưởng phòng trực tiếp chỉ huy, cùng 25 CBCS về vùng ngập lụt, trong đó có xã Bình Thành Thọ, xã Tân An, nơi nhiều người dân bị cô lập, hoảng sợ trong khi nguồn thức ăn, nước uống dần cạn kiệt.

Nước xiết, đục ngầu cuồn cuộn, trời tối đen như mực, lực lượng cứu nạn, cứu hộ giữ vững tay chèo, phối hợp chính quyền địa phương và người dân huy động xuồng, thuyền, xe kéo; vận tải thức ăn, nước uống đem vào cho người dân, đồng thời tiếp tục đưa những người gặp nguy hiểm ra vùng an toàn; trong đó, có cả sản phụ, trẻ nhỏ, cháu bé vừa mới sinh đang thở oxy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trực 100% quân số. Thiết bị, phương tiện được kiểm tra, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khi bão số 10 đổ bộ. Các tổ công tác được phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng địa bàn trọng điểm, mọi phương án được tính trước, không để bị động, bất ngờ.

Song song với đó, 5 tổ công tác cấp tỉnh và 9 đội CC&CNCH khu vực được huy động tỏa về các địa bàn trọng điểm: Trường Vinh, Thành Vinh, Thái Hòa, Tây Hiếu, Trung Lộc… để cắt tỉa cây đổ, khơi thông cống rãnh, kiểm tra an toàn điện, hướng dẫn người dân khắc phục hậu quả, phòng ngừa cháy, nổ sau bão.

Nhiều chiến sĩ đã thức trắng hai, ba ngày; có tổ thì lót vội lớp áo, tranh thủ chợp mắt giữa đường ngay bên dòng nước. Người sưng phồng, tay chân trầy xước, áo mưa rách tả tơi; vậy nhưng, động tác lúc nào cũng nhanh, dứt khoát. “Còn dân là còn nhiệm vụ” – câu nói mộc mạc ấy đã trở thành mệnh lệnh trong tim họ.

Một chiến sĩ trẻ chia sẻ: “Chúng tôi chỉ sợ chậm một phút, nhiều người dân rơi vào thế hiểm nguy. Thế nên trái tim thúc giục phải khẩn trương; nhưng cũng không vì vội mà phải tuân thủ các biện pháp, đảm bảo an toàn cho dân, cho chiến sĩ.”

Ngọn lửa niềm tin luôn thắp sáng

Giờ đây, khi trời đã quang, nắng đã lên sau bão, người dân Nghệ An vẫn chưa quên hình ảnh những người lính áo lính giữa dòng nước lũ – bế em nhỏ, dìu cụ già, soi đèn pin giữa mưa đêm, dầm mình trong gió bão, mưa dông, bùn nước để cứu người. Giữa những ngày khắc nghiệt nhất, họ đã thắp lên ngọn lửa của lòng quả cảm, của tình người và niềm tin.

Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (4/10/1961 – 4/10/2025) và 24 năm Ngày toàn dân PCCC (4/10/2001 – 4/10/2025), câu chuyện giữa tâm bão số 10 không chỉ là hồi ức về thiên tai, mà còn là bản anh hùng ca giữa đời thường nơi ánh đèn pin của những người lính đã soi sáng bóng tối, nơi tấm lòng của họ đã sưởi ấm cả những đêm mưa lạnh giá. Họ những người chạy vào nơi người khác chạy ra mãi là ngọn lửa sáng giữa phong ba, là điểm tựa bình yên cho nhân dân xứ Nghệ.

Tác giả: Chu Minh - Phạm Thủy

Nguồn tin: cand.com.vn