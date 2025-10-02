Bão Matmo đang tiến vào Biển Đông, có khả năng mạnh thêm

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h và có khả năng mạnh thêm.

Đến 13h ngày 3/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong thời điểm này nằm trong khoảng từ vĩ tuyến 16,00N đến 19,50N và phía Đông kinh tuyến 118,50E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, áp dụng cho vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 13 giờ ngày 4/10, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 25-30km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 115,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm nằm trong khoảng vĩ tuyến 16,50N đến 21,00N và phía Đông kinh tuyến 113,50E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 13h ngày 5/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h và tiếp tục mạnh thêm. Tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Nam bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 17,50N; từ kinh tuyến 108,5E đến 118,00E.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ.

Cảnh báo trong 72 đến 120 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, cường độ bão có xu hướng giảm dần.

Từ trưa và chiều 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Vùng gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 12, sóng biển cao 4,0-6,0m. Biển động dữ dội.

Trong khoảng ngày 4-5/10, khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Các địa phương ven biển cần theo dõi sát diễn biến của bão, chủ động các biện pháp phòng tránh và đảm bảo an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển.

