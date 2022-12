Những mẫu ô tô sedan hạng D giá hơn 500 triệu tốt nhất trên thị trường hiện nay

Thị trường ô tô tại Việt Nam ngày càng cạnh tranh mạnh mẽ, giúp người mua xe ngày càng có nhiều lựa chọn. Xe phân khúc hạng D là những mẫu xe sedan 5 chỗ hoặc SUV 7 chỗ có kích thước lớn, nằm trong khoảng 4,850 x 1,850 mm. Những mẫu ô tô hạng D có dung tích động cơ từ trên 1.8L trở lên, phổ biến nhất 2.0L – 2.5L. Chiều dài cơ sở khoảng trên dưới 2.800 mm.

Xe hạng D là xe bình dân cỡ trung, tại thị trường Việt nó được ưa chuộng bởi nhiều ưu điểm: Thiết kế sang trọng, lịch lãnh và tinh tế; Vận hành êm ái, cân bằng tốt và bền bỉ; Khoanh hàng khách thường tách biệt với khoang hành lý; Tiết kiệm nhiên liệu; Nội thất sang trọng, trang bị nhiều công nghệ hiện đại.

Honda Accord

Nhiều thập kỷ qua Honda Accord vẫn không ngừng phát triển và duy trì phong độ của mình trở thành một trong các mẫu sedan hạng D được yêu thích nhất tại nước Mỹ. Xe có thiết kế hiện đại với dáng dài, gầm thấp và nội thất thiết kế mang đến sự hài hòa, sắc nét.

Đối với khả năng vận hành khi lên xe và cầm lái thử sẽ cảm nhận được sức mạnh tuyệt vời của động cơ nhưng vẫn mang lại cảm giác lái an toàn và thoải mái.

Honda Accord sở hữu thiết kế sang trọng, nhiều trang bị an toàn cao. Ảnh minh họa

Không có gì ngạc nhiên khi Honda Accord lại được lọt vào top 01 và thường xuyên góp mặt trong danh sách các loại xe tốt nhất hiện nay trên thị trường cùng với đó là mức giá vô cùng hợp lý là 571 triệu đồng.

Mazda 6

Mazda 6 được đánh giá là một trong những mẫu sedan hạng D có thiết kế nổi bật nhất. Khi ngồi vào khoang cabin và khởi động trải nghiệm thử người tiêu dùng sẽ yêu thích nó ngay từ lúc này bởi khả năng vận hành trơn tru, mượt mà y như ngoại hình của nó. Gần đây Mazda 6 đã có một bản nâng cấp động cơ tăng áp bổ sung sức mạnh cho động cơ và gia tăng mã lực giúp khách hàng có thể vi vu thoải mái. Ngoài ra phiên bản Signature đã thổi một làn gió mới vào khoang nội thất của dòng xe này lên một tầm cao mới, một trong những thứ mà Mazda làm tốt nhất là ngoại hình và nội thất, Giá xe này vào khoảng 573 triệu.

Toyota Camry

Đẳng cấp, sang trọng, thành công là những gì mà nhiều người nói mỗi khi nhắc đến dòng Camry của Toyota. Gần đây Toyota Camry đã ra mắt người hâm mộ với một hình ảnh hoàn toàn mới, ít nhàm chán hơn, thiết kế ngoại thất trông mới mẽ hơn và tích hợp những tiện ích lái thú vị từ những dòng xe bốn cửa xịn xò nhất của Camry. Thậm chí Toyota còn quyết định giữ lại tùy chọn động cơ V6 trong khi đó các đối thủ trong phân khúc đã thay đổi bằng những động cơ tăng áp nhỏ hơn, tiết kiệm chi phí sản xuất hơn, khi mua Toyota Camry người mua có thể lựa chọn giữa động cơ V6 mạnh mẽ và động cơ tiêu chuẩn 04 xi lanh.

Tuy nhiên những người thích một dòng xe tiết kiệm nhiên liệu thì có thể lựa chọn hệ truyền động hybrid tiết kiệm nhiên liệu tối ưu, loại động cơ nào cũng phù hợp bất kể bạn chọn loại nào thì dòng xe Camry vẫn là dòng xe tốt nhất phân khúc tính đến thời điểm hiện tại. Giá xe này dao động khoảng 581 triệu đồng.

Nissan Altima

Nissan Altima trở lại thị trường với phiên bản tái thiết kế đẹp mắt hơn, sang trọng hơn so với phiên bản tiền nhiệm của chính mình. Nissan còn hào phóng bổ sung thêm tùy chọn động cơ khí nén biến đổi sáng tạo và hệ truyền động bốn bánh toàn thời gian mới. Tuy đã không sử dụng động cơ V6 nữa nhưng thay vào đó Nissan đã bổ sung bằng động cơ VC-Turbo công nghệ cao cũng mạnh mẽ không kém và khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng được cải tiến tốt hơn phiên bản trước đây của mình.

Một trong các điểm tích cực mà Nissan Altima làm được để lôi kéo người tiêu dùng trở lại với phân khúc sedan hạng D là hệ dẫn động 04 bánh, công nghệ kết nối màn hình cảm ứng, động cơ VC-Turbo, không gian thoáng hơn rộng rãi hơn, có công nghệ an toàn tiêu chuẩn mới và một chút đổi mới trong khâu thiết kế. Nhờ đó mà Nissan có thể tự tin cạnh tranh tay đôi với hai ông lớn trong phân khúc này là Honda Accord và Toyota Camry. Để mang về dòng xe này người tiêu dùng sẽ phải bỏ ra khoảng 577 triệu đồng.

Subaru Legacy

Một ngoại hình gọn gàng, một khoang nội thất hoàn toàn mới và tùy chọn động cơ tăng áp mới là tất cả những gì phiên bản tái thiết kế của Subaru Legacy làm được. Tuy nhiên thiết kế mới này nhìn chung lại không có gì khác biệt so với phiên bản tiền nhiệm của chính nó, ngoài ra Legacy vẫn trung thành với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) và hệ thống này đã trở thành một trang bị quốc dân của Subaru Legacy.

Không cầu kỳ, không sang trọng nhưng đổi lại Subaru lại cố gắng hoàn thiện hệ thống an toàn để đảm bảo cho chủ nhân của nó được một cảm giác lái an toàn và yên tâm nhất. Đi kèm với nó là một màn hình cảm ứng tùy chọn khổng lồ và động lực lái hiệu quả, thoải mái, có thể nói đây là một trong những dòng xe đáng tin cậy dành cho ai đề cao khả năng an toàn khi tham gia giao thông. Giá xe ô tô này vào khoảng 548 triệu đồng.

