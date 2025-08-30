Những điều lưu ý khi xem diễu hành, diễu binh 2-9

Người dân chào đón lực lượng diễu binh, diễu hành - Ảnh: HỒNG QUANG

Sau đó buổi lễ chính thức theo kế hoạch sẽ diễn ra sáng 2-9.

Nhiều tuyến đường cấm triệt để xe cộ

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, Công an Hà Nội cho biết trong thời gian tổ chức cấm triệt để, tạm cấm, hạn chế phương tiện để phục vụ lễ tổng duyệt diễu binh sẽ bắt đầu từ 22h ngày 29 đến 13h ngày 30-8.

Trong khi đó buổi lễ chính thức sẽ tổ chức cấm triệt để, tạm cấm, hạn chế phương tiện từ 18h ngày 1 đến 15h ngày 2-9.

Tuy nhiên Công an Hà Nội lưu ý thời gian tổ chức cấm, tạm cấm và hạn chế phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường có thể sẽ thay đổi, điều chỉnh, bảo đảm phù hợp với chương trình của ban tổ chức lễ kỷ niệm.

Người dân được khuyến cáo nên thường xuyên cập nhật và tìm hiểu thông tin cần thiết trên các phương tiện thông tin truyền thông chính thống khác trước khi tham gia các hoạt động của lễ kỷ niệm.

Theo phương án của Công an Hà Nội, các tuyến đường tổ chức cấm triệt để đối với tất cả các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ) gồm: Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, chùa Một Cột, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Cửa Bắc, Yên Phụ, Thanh Niên, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng.

Kế đến là các đường Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ quảng trường Ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

Trong khi đó Cục Cảnh sát giao thông cho biết công tác phân luồng giao thông các tuyến cao tốc, quốc lộ vòng ngoài Hà Nội cũng được thực hiện từ 22h ngày 29 đến 17h ngày 30-8.

Đối tượng phân luồng là xe tải loại từ 10 tấn, xe khách loại từ 45 chỗ trở lên (trừ xe vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu phục vụ lễ kỷ niệm và các xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ).

Người dân hào hứng xem khí tài tập kết về khu vực đường Thanh Niên, Quán Thánh trước khi đi qua lễ đài tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

92 điểm gửi xe, tàu điện chạy xuyên đêm

Cục Cảnh sát giao cũng khuyến cáo người dân từ các địa phương đến Hà Nội theo dõi diễu binh, diễu hành nên gửi xe tại các bãi gửi xe, tập kết quanh đường vành đai 2, vành đai 3, không di chuyển phương tiện cá nhân vào nội đô.

Người tham gia giao thông cần tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; khi gặp các phương tiện được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ cần khẩn trương đi sát vào lề đường bên phải, dừng hẳn lại hoặc chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất, nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.

Ban tổ chức đã huy động các ban, ngành, chính quyền địa phương và doanh nghiệp bố trí 92 điểm gửi xe, gồm 12 khuôn viên trường đại học, 12 bãi của doanh nghiệp và 68 vị trí lòng đường được cấp phép trông giữ phương tiện.

Các điểm này được sắp xếp nhằm tạo thuận lợi cho người dân tập kết xe, di chuyển vào trung tâm theo dõi các hoạt động của lễ kỷ niệm. Các tuyến xe buýt cũng đã được tạm điều chỉnh lộ trình, thời gian hoạt động để thuận lợi kết nối.

Ngoài ra Hà Nội hiện có hai tuyến tàu điện khai thác gồm tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông (từ ga Yên Nghĩa đến ga Cát Linh) và tuyến 3 Nhổn - ga Hà Nội (từ ga Nhổn đến ga Cầu Giấy). Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, trong ngày 29-8 và 1-9 tàu điện sẽ kéo dài thời gian hoạt động đến 3h10 hôm sau (từ 5h30 ngày 29 đến 3h10 ngày 30-8) với giãn cách chạy tàu là 10 phút/lượt.

Đối với ngày 30-8 và 2-9, tàu điện sẽ hoạt động từ 4h30 - 22h, trong đó từ 4h30 - 7h30 và 11h - 14h chạy tàu giãn cách 6 phút/lượt, các khung giờ còn lại giãn cách chạy tàu 10 phút/lượt.

Từ các điểm dừng, người dân có thể đi bộ để tiếp cận các khu vực trung tâm, nhất là quanh quảng trường Ba Đình và các tuyến phố thuộc phường Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, đường Giảng Võ, Ngọc Hà... để theo dõi các hoạt động của lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Sẽ xử lý nghiêm các trường hợp gây ảnh hưởng an ninh trật tự Công an Hà Nội cho biết tất cả trường hợp cố tình vượt qua hàng rào an ninh hay gây gổ đánh nhau sẽ bị lực lượng chức năng kiên quyết nhắc nhở, những trường hợp chống người thi hành công vụ sẽ bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ xử phạt các trường hợp cố tình đi vào khu vực cấm, cản trở hoạt động diễu binh, diễu hành. Một số trường hợp sử dụng flycam trái phép để quay phim chụp ảnh cũng bị thu giữ thiết bị và xử lý theo quy định. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không nên chờ đợi ngoài trời quá lâu trước khi sự kiện diễu binh, diễu hành diễn ra; không mang lều, trại, trải chiếu, mang ô dù lớn đặc biệt trong bối cảnh có thể có thêm mưa rào và dông. Ngoài các biện pháp xử phạt hành chính, cơ quan chức năng cũng kêu gọi người dân nâng cao ý thức giữ gìn trật tự, vệ sinh công cộng. "Yêu nước không phải chạy theo phong trào, không phải hô hào ồn ào rồi vô tư giẫm đạp lên chính những gì làm nên vẻ đẹp của TP. Yêu nước thật sự bắt đầu từ những điều nhỏ nhất: giữ gìn cảnh quan, cư xử văn minh, hãy để lại sau lưng những nụ cười và kỷ niệm đẹp chứ đừng để lại rác hay những vết giày trên thảm cỏ, luống hoa", Công an Hà Nội khuyến cáo thêm.

Có mưa trong ngày tổng duyệt diễu binh? Trong ngày tổng duyệt diễu binh, diễu hành (30-8), dự báo thời tiết ở Hà Nội có mưa, mưa rào và dông với xác suất mưa 60-80%. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết ngày 30-8, tổng duyệt diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9, ở Hà Nội khả năng có mưa do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp thấp nhiệt đới. Cụ thể, dự báo từ 19h tối 29 đến 7h sáng 30-8, thời tiết Hà Nội có mưa, mưa rào và dông với xác suất 70-80%, nhiệt độ dao động 24-26oC. Sáng 30-8 (từ 7h-13h) có mưa rào và dông với xác suất 60-70%, nhiệt độ 26-27oC. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày 1-9 sáng có mưa rào và dông với xác suất 60-70%, nhiệt độ 26-30oC. Chiều có lúc có mưa rào với xác suất 50-55%, nhiệt độ 28-31oC. Đêm có mưa rào với xác suất 60-70%, nhiệt độ dao động 24-27oC. Trong ngày Quốc khánh 2-9, dự báo buổi sáng (từ 7h-13h) ở Hà Nội có mưa, mưa rào, sau không mưa (xác suất mưa 60-70%), nhiệt độ 26-30oC. Buổi chiều từ 13h-19h, thời tiết Hà Nội không mưa (xác suất mưa 30-40%), nhiệt độ 28-31oC. Thời tiết buổi tối từ 19h ngày 2 đến 7h sáng 3-9 thủ đô Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào (xác suất mưa 50-60%), nhiệt độ 25-27oC.

Tác giả: Hồng Quang - Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ