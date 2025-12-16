Cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng bị đề nghị mức án từ 7-8 năm tù

Chiều 16/12, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử 28 bị cáo, bị truy tố trong 3 nhóm tội danh gồm Nhận hối lộ, Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ. Vụ án xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố. Đại diện Viện kiểm sát nêu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị mức án.

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo đó, Viện kiểm sát đánh giá vụ án này xảy ra trong thời gian dài, với sự câu kết của nhiều đối tượng trong và ngoài cơ quan tố tụng.

Tổng số tiền đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ là đặc biệt lớn (hơn 11,4 tỷ đồng) để các bị cáo giải quyết nhiều vụ án dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ.

Hành vi phạm tội của các bị cáo được phía truy tố cáo buộc là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến hoạt động đúng đắn, bình thường, tính chuẩn mực của cơ quan Nhà nước, làm thoái hóa, biến chất đội ngũ cán bộ, công chức; tham nhũng, tiêu cực xảy ra trong chính cơ quan tư pháp.

Về phần đề nghị mức án, đại diện VKS đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Phạm Việt Cường, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, 7-8 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Cùng tội danh Nhận hối lộ, bị cáo Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị đề nghị phạt 3-4 năm tù; Nguyễn Tấn Đức, cựu Chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk, bị đề nghị 3-4 năm tù; Vũ Văn Tú, cựu thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk, bị đề nghị 24-30 tháng tù.

Toàn cảnh phiên tòa.

VKS đề nghị phạt bị cáo Lê Phước Thạnh, cựu kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng, 3-4 năm tù về tội Nhận hối lộ và 5-6 năm tù về tội Môi giới hối lộ. Tổng hợp mức án đề nghị là 8-10 năm tù.

Nguyễn Thị Nga, cựu Phó Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị đề nghị phạt 6-7 năm tù về tội Môi giới hối lộ.

Tác giả: Trọng Phú

Nguồn tin: Báo VOV