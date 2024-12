Nhóm người xông vào trường túm áo dằn mặt học sinh ở Quảng Bình

Vụ việc xảy ra tại trường THCS số 1 Nam Lý, thành phố Đồng Hới

Thông tin ban đầu, khoảng 13h45 ngày 10/12, lúc học sinh chuẩn bị vào giờ học buổi chiều thì có nhóm người xông vào Trường THCS số 1 Nam Lý, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới. Trong nhóm người này có phụ huynh của một học sinh lớp 7 đã lao vào tìm kiếm và túm cổ áo một học sinh nữ.

Sau khi phát hiện sự việc, nhà trường đã nhanh chóng đóng cổng trường lại và báo cáo chính quyền địa phương và công an. Lực lượng chức năng đã đến, mời nhóm người trên về trụ sở làm việc. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Ông Nguyễn Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới xác nhận: “Vừa có báo cáo sơ bộ về sự việc này và phía công an đang vào cuộc. Thông tin ban đầu, nhà trường đã làm việc với công an phường. Hiện nay công an đang điều tra, xác minh”.

Tác giả: Thanh Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV