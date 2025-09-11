Nhóm học sinh "đầu trần" lái xe máy lao vun vút trên đường bị CSGT xử phạt

Theo đó, hình ảnh vi phạm về những học sinh trên được người dân ghi lại và gửi về Phòng CSGT Công an TP Hà Nội qua kênh tiếp nhận thông tin.

Ngay sau khi tiếp nhận, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT số 9 khẩn trương xác minh, xử lý bởi đây là hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hình ảnh nhóm học sinh cấp 3 vi phạm giao thông được người dân ghi lại.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã xác định rõ phương tiện các học sinh gồm: em Nguyễn Đình T. (SN 2009) điều khiển xe máy BKS: 29AD-543XX chở em Tạ Đức D. (SN 2009); em Trần Thị T. (SN 2009) điều khiển xe máy BKS: 29X5-830XX chở em Nguyễn Thị Bích H. (SN 2009) và em Nguyễn Hữu Q. (SN 2009) điều khiển xe máy BKS: 29BB-036XX chở em Đặng Nam D. (SN 2009).

Tất cả nhóm học sinh trên được lực lượng CSGT mời đến cơ quan Công an làm việc.

Cơ quan Công an đã tiến hành mời tất cả các em học sinh trên cùng phụ huynh, chủ phương tiện đến trụ sở đơn vị để làm rõ trách nhiệm, xử lý, lập cam kết; đồng thời gửi danh sách học sinh vi phạm về nhà trường để phối hợp giáo dục, ngăn ngừa tái phạm.

Đội CSGT số 9 cho biết, các em học sinh đã vi phạm những lỗi gồm: không đội mũ bảo hiểm, chở người không đội mũ bảo hiểm, phương tiện không có gương chiếu hậu, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển mô tô trên 50cm3.

Trao đổi với PV Báo CAND, Trung tá Phạm Văn Luyến, Đội trưởng Đội CSGT số 9 cho biết: “Mọi thông tin, hình ảnh vi phạm TTATGT do người dân cung cấp đều được cơ quan Công an xác minh, mời người vi phạm đến làm việc và xử lý kịp thời. Đây không chỉ là biện pháp răn đe, mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người tham gia giao thông.”

Việc người dân chủ động phát hiện, cung cấp clip, hình ảnh vi phạm giao thông đã trở thành kênh thông tin quan trọng, hỗ trợ lực lượng Công an xử lý kịp thời, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Thời gian tới, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội tiếp tục tăng cường phối hợp cùng nhân dân để phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Tác giả: Trường Thắng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân